Два дня назад власти ЦАР сообщили о том, что несколько группировок вооруженной оппозиции, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР Банги. Повстанцы поддерживают бывшего президента страны Франсуа Бозизе и выступают против нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадере

FRANCE 24 / YouTube Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия "не посылает войска" в ЦАР. Однако он отметил, что Россия "готова помочь в обеспечении безопасности и единства страны", а также напомнил, что в ЦАР уже находятся российские военные инструкторы

Алексей Поляков / Moscow-Live

Россия направила в Центральноафриканскую Республику сотни военнослужащих после сообщений о попытке мятежа в стране. Об этом сообщили власти африканского государства в понедельник.

По словам представителя правительства ЦАР, Россия направила в страну "несколько сотен солдат и тяжёлое вооружение" в соответствии с договором между Москвой и Банги. Сообщается также, что в страну направлены сотни военнослужащих Руанды, которые уже участвуют в боях с вооруженной оппозицией. Об участии в боевых действиях российских военных не говорилось, передает радио "Свобода".

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия "не посылает войска" в ЦАР. Однако он отметил, что Россия "готова помочь в обеспечении безопасности и единства страны", а также напомнил, что в ЦАР уже находятся российские военные инструкторы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в республике вызывает в Москве серьезную обеспокоенность и что власти России наблюдают за ее развитием.

Два дня назад власти ЦАР сообщили о том, что несколько группировок вооруженной оппозиции, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР Банги. Повстанцы поддерживают бывшего президента страны Франсуа Бозизе и выступают против нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадере. Наступление началось в преддверии президентских выборов, которые должны пройти 27 декабря.

Ранее официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, ЦАР неоднократно упоминалась как сфера интересов "повара Путина" Евгения Пригожина и так называемой "ЧВК Вагнера", которую связывают с ним. Структуры Пригожина ведут в ЦАР разработку полезных ископаемых, а бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе и охраняют президента Туадере.

Летом 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они отправились в республику для съемок фильма о "ЧВК Вагнера" и активности структур Пригожина в стране. По данным "Новой газеты", к этому преступлению причастны наемники "группы Вагнера". Однако в СК РФ придерживаются версии об обычном грабеже.