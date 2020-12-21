Moscow-Live / Тихонов Михаил С 23 декабря иностранным гражданам запрещается въезд в Израиль. Израильтянам по возвращении на родину придется провести две недели на карантине в гостинице

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Гражданин Израиля покончил с собой утром 21 декабря в одной из "карантинных" гостиниц страны по прилету из России, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на командира управления тылом генерал-майора Ури Гордина. Об этом он заявил в ответ на предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принудительно помещать всех прилетающих в Израиль на карантин в гостиницы. Подробности инцидента не приводятся. По данным СМИ, трагедия произошла в гостинице Тель-Авива.

С 23 декабря иностранным гражданам запрещается въезд в Израиль, за исключением особых случаев. Решение будет действовать в течение десяти дней, однако срок его действия может быть продлен.

Израильтянам по возвращении на родину придется провести две недели на карантине в гостинице. Этот срок может быть сокращен до десяти дней при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус. При положительном результате теста граждане будут обязаны сидеть на карантине в специальных гостиницах для инфицированных.

Граждане Израиля, которые вернутся домой до 14:00 23 декабря, должны будут самоизолироваться в домашних условиях и в течение 48 часов после возвращения сдать тест на коронавирус.

Такие решения кабмин принял в связи с обнаружением в Великобритании и ряде других стран нового штамма коронавируса, который считается более заразным. Однако пока ничто не указывает, что этот штамм невосприимчив к вакцине, приводит к более тяжелому течению болезни или более высокой смертности.

В ближайшее время правительство Израиля также обсудит введение карантинных ограничений в стране в связи с ростом заболеваемости. Этот вопрос обсуждался накануне в течение пяти часов, но министры, признавая необходимость новых мер, не смогли договориться относительно их строгости. Также они не смогли решить, вводить ли ограничения немедленно или позже, и на какой срок. Нетаньяху склоняется к введению всеобщего строгого карантина по всему Израилю.