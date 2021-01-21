21 января 2021 года проект BasisBibel, что можно перевести как "Базовая Библия", достиг своей финальной стадии и стал доступен читателям.

"Библия XXI века" - так называют этот перевод текста Священного Писания инициаторы проекта. 40 переводчиков работали с текстами на иврите и греческом, чтобы "приспособить" их для современных читателей из "поколения Z", выросших с современными технологиями и в эпоху интернета. Для представителей "поколения Z" общение в чатах, мессенджерах - привычное дело, а вот интенсивное чтение и работа с текстом - редкость. Поэтому авторы проекта и решили создать Библию для современного интернет-пользователя, сообщает Deutsche Welle.

Компактное издание "Базовой Библии" для молодого поколения содержит две тысячи страниц, в более удобном для чтения формате - три тысячи страниц. Так что о кратком пересказе речи нет. Однако предложения в новом издании Библии - короткие: не больше 16 слов, и ее теперь удобно читать на смартфоне и планшете.

Есть и еще одно существенное отличие от "старых" переводов. "Базовая Библия" сопровождается множеством сносок. В них поясняются как географические названия (например, Вифлеем), так и, например, значение даров мудрецов: золота, ладана и смирны. Сносок в тексте очень много: видимо, авторы проекта исходят из того, что читателю многие понятия еще никогда не встречались.

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"Самым сложным моментом в подготовке "Базовой Библии" было найти стиль - с короткими предложениями, небольшим количеством придаточных предложений и с такими понятиями, которые будут понятны современному читателю", - говорит генеральный секретарь Немецкого библейского общества Кристоф Рёзель. Вся команда, которая работала над проектом, насчитывает более 1100 человек. Текст Библии не просто переводили на современный немецкий язык, но и проверяли его на "усваиваемость" аудиторией, проводя с этой целью специальные опросы.

Потребность адаптировать текст для современного пользователя интернета возникла еще в начале 2000-х. В 2010 году был опубликован Новый Завет. 200 тыс. экземпляров быстро нашли свою аудиторию. И вот теперь завершилась работа над Старым Заветом. Команда, которая работала сейчас над новым изданием, еще раз оценила первый этап работы: было принято решение упростить текст еще больше. В результате текст Нового Завета "Базовой Библии" был сокращен еще на 15%.

Религиовед из Билефельдского университета Михаэль Шмидель подчеркивает, что в процессе появления новых переводов и модернизации религиозных текстов нет ничего нового: "Это - необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях - достучаться до современного читателя".

Новое издание адресовано молодой аудитории и рекомендовано для использования в работе с молодежью Объединением лютеранских и реформатских земельных церквей Германии (EKD). Для проекта это важный знак. Ведь еще совсем недавно ведущие протестантские теологи и германисты, готовясь к празднованию 500-летнего юбилея Реформации, высказывались против очередной модернизации перевода Библии, сделанного в 1521-1545 годах Мартином Лютером (Martin Luther) и его сподвижниками. Мартин Лютер использовал греческий текст Texstus Receptus в издании Эразма Ротердамского 1516 года, отказавшись от принятого католиками латинского перевода "Вульгаты". Перевод Лютера, заложивший основы литературного немецкого языка, сыграл ключевую роль в движении Реформации в Германии.

"Базовая Библия" может служить дополнением и предназначена в первую очередь для детей и молодежи, а также для семейного чтения. Как отмечают в Немецком библейском обществе, "Базовая Библия" доступна в печатном виде, а также бесплатно в интернете и как приложение для смартфонов и планшетов. Стоимость печатного издания - от 25 до 148 евро (за лимитированный выпуск).