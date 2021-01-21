Джо Байден подписал 15 указов, отменяющих прежние решения Трампа

The White House / Youtube.com По словам Псаки, президент ввел 100-дневный режим ношения масок, в государственных учреждениях они обязательны. Он также подписал исполнительный указ об отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения

The White House / Youtube.com

Президент США Джо Байден подписал 15 указов, среди которых распоряжение о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого брифинга новой администрации Байдена для журналистов.

По словам Псаки, президент ввел 100-дневный режим ношения масок, в государственных учреждениях они обязательны. Он также подписал исполнительный указ об отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.

"Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение", - заявила Псаки, слова которой приводит ТАСС. 21 января директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате.

Кроме того, Байден продлил мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. "Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам", - добавила пресс-секретарь.

Помимо этого, США возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой.

Среди других мер - отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.

"Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства", - сказала Псаки.

Президент также поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Байден также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий возможность получения гражданства "усердно работающим людям, живущим в США десятилетиями".