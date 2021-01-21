Президент США Джо Байден, заняв Овальный кабинет в Белом доме, сменил в нем обстановку на свой вкус, сообщают в четверг CNN и The Washington Post.

Так, Байден заменил портрет седьмого президента США Эндрю Джексона на портрет Бенджамина Франклина. Джексон подписал закон, который в конечном итоге привел к насильственному переселению и этнической чистке коренных американцев. В 2017 году Дональд Трамп на фоне этой картины поздравлял ветеранов индейского народа навахо, за что подвергся резкой критике.

На комоде позади письменного стола появился бюст борца за права трудящихся и мигрантов Сесара Чавеса. Это произошло в тот же день, когда Байден предложил миграционный закон, который позволит нелегальным сельскохозяйственным работникам претендовать на грин-карты, передает "Интерфакс".

Спустя четыре года картина "Авеню в дождь" Чайлда Фредерика Хассама вернулась в Овальный кабинет. Она висела там при администрациях Барака Обамы и Билла Клинтона, но Трампу пришлась не по вкусу.

На камине поставили бюсты лидера движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга и политика Роберта Кеннеди, боровшегося за равные права для афроамериканцев в США.

На столе Резолют с приходом Байдена появилась кружка, набор блюдец и коробка с ручками. Трамп пил диетическую кока-колу и его редко фотографировали с чашкой чая или кофе. У него в кабинете была установлена специальная кнопка для вызова сотрудника, который приносил напиток. Ручкам бывший президент предпочитал черные маркеры.

Флаги военных подразделений США, которые принес в Овальный кабинет Трамп, а также коллекцию памятных монет бывшего президента убрали. Зато на комоде появились фотографии семьи Байдена.

Джо Байден стал 46-м президентом США 20 января. В инаугурационной речи он заявил, что демократия одержала верх, настал день истории, надежды и обновления. По мнению президента, США рискуют погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол в обществе. Причины раскола американского общества сильны, но не новы, нужно стремиться к равенству и единству, заявил Байден.

Он призвал тех граждан США, которые не поддержали его на выборах, дать ему шанс и заверил, что будет работать на благо всех американцев. По его словам, Америка с честью вышла из последних выпавших на ее долю испытаний, стала сильнее, восстановит свои зарубежные альянсы. США намерены возобновить активное взаимодействие с остальным миром для преодоления вызовов, отметил новый президент.