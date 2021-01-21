Глава министерства здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли заявил в парламенте, что к осени все граждане страны получат возможность привиться от коронавируса. Министерство соответствующим образом планирует закупки вакцин, пишет The Irish Times. В Ирландии проживает около 5 миллионов человек.

По его словам, на плане сказалось недавнее решение Pfizer задержать поставки обещанных вакцин в Европу ради перенастройки производств на одном из заводов. При этом Ирландия ожидает 3,3 млн доз вакцин от AstraZeneca после того, как препарат будет одобрен регулятором в конце января.

Министр считает, что вакцина AstraZeneca "изменит правила игры", поскольку ее производят не в коммерческих целях и поскольку ее можно хранить в обычной морозилке.

Кроме того, Ирландия должна получать по 40 000 доз вакцины от Pfizer в неделю и уже получила первую партию в несколько тысяч вакцин от Moderna.

В первую очередь в Ирландии предлагают привиться тем, кто работает "на линии фронта" с коронавирусными больными, а также пожилым гражданам. Министр отметил, что очередность вакцинации различных групп может меняться.

По данным счетчика Worldometers, с начала пандемии в Ирландии выявили 179 324 случая заражения коронавирусом, 2768 заболевших умерли.