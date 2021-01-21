Европейский суд по правам человека постановил выплатить 322 тысячи евро компенсации по искам 39 участников событий на Майдане в Киеве и других городах Украины в ноябре 2013-2014 годах

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Европейский суд по правам человека постановил выплатить 322 тысячи евро компенсации по искам 39 участников событий на Майдане в Киеве и других городах Украины в ноябре 2013-2014 годах, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Все заявители, (38 - украинцы, еще один - гражданин Армении) сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции ("титушками"), подвергались ненадлежащему обращению, нарушению права на протест и необоснованному содержанию под стражей. У одного из истцов в результате действий силовиков и похищения погиб брат.

ЕСПЧ единогласно постановил, что имели место многократные нарушения статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека, пунктов 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 11 (свобода собраний и ассоциаций), статьи 2 (право на жизнь) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Суд пришел к заключению, что тогдашние власти Украины сознательно применили жестокие меры, и что государство несет ответственность за убийство одного протестующего. "Многие постановления о задержании были произвольными, власти намеренно пытались сорвать изначально мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконные задержания", - говорится в заключении.

ЕСПЧ пришел к выводу, что у властей была целенаправленная стратегия по подавлению протестов. Сначала для этого использовались мирные методы, но очень скоро стала применяться чрезмерная сила, что привело к эскалации насилия, а, возможно, и внесло в нее вклад.

При этом доказательств того, что во время участия в протестах заявители намеревались прибегнуть к насильственным действиям, участвовали в таких действиях или оказывали сопротивление стражам порядка, представлено не было. Кроме того, суд отметил отсутствие независимого и действенного механизма расследований преступлений силовиков и "титушек".

В ряде случаев при расследовании правительство не предоставило рапорты правоохранителей относительно задержаний, или же такие рапорты содержали общие и идентичные формулировки. А обоснование соответствующих судебных решений о содержании под стражей сводилось к воспроизводству аргументов следователей.

В итоге ЕСПЧ постановил выплатить заявителям различные суммы в качестве возмещения имущественного и неимущественного вреда, а также расходов и издержек.

21 ноября 2013 года, за неделю до подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения.

21 февраля представители оппозиционных сил подписали с президентом Виктором Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, глава государства вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Раде.

Уже 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от выполнения полномочий и назначила досрочные выборы президента. МВД Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск.