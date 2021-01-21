Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить российского оппозиционера Алексея Навального. "Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно", - ответила Меркель на вопрос DW на пресс-конференции в Берлине.

Ранее США и европейские страны осудили задержание Навального и потребовали его освобождения. "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", - написал в своем Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Латвия, Литва и Эстония в тот же день в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если политик не будет освобожден в ближайшее время. Правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести.

МИД Франции в тот же день присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом оппозиционера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального "очень серьезным фактом" и потребовал немедленно освободить оппозиционера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину - это мужественный шаг.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального незаконным, заявив, что тот имеет право свободно передвигаться по России и претендовать на политические мандаты. К призыву немедленно освободить политика присоединились главы МИД Австрии и Канады, а глава МИД Чехии заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях против России. Советник избранного президента США Джо Байдена Джо Салливан назвал задержание Навального "оскорблением русских людей, которые хотят, чтобы их голос был услышан".

Реакция же российских властей оказалась ожидаемой: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе задержания оппозиционера, переспросив, в Германии ли это произошло. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на критику иностранных государств призвала их уважать международное право, "не посягать на национальное законодательство суверенных государств" и заниматься собственными проблемами. А глава МИД Сергей Лавров назвал реакцию Запада попыткой "отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития". "Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку", - заявил он.