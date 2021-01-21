Райли Джун Уильямс, которую подозревают в похищении ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время захвата Капитолия, решили отпустить на свободу под залог

U.S. Department of Justice Ей вменяли насильственное проникновение или хулиганство, воспрепятствование проведению расследования, а также пособничество или подстрекательство к краже госсобственности

U.S. Department of Justice

Райли Джун Уильямс, которую подозревают в похищении ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время захвата Капитолия, решили отпустить на свободу под залог, передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN. 22-летнюю участницу беспорядков в Капитолии задержали в понедельник.

Изначально прокуратура рекомендовала оставить уроженку Пенсильвании под стражей, поскольку сочла, что Уильямс пыталась скрыться от следователей и сменила номер телефона. Однако адвокат заявил, что она сменила номер как раз по рекомендации местной полиции, поскольку ее бывший бойфренд ее преследовал и угрожал.

Ей вменяли насильственное проникновение или хулиганство, воспрепятствование проведению расследования, а также пособничество или подстрекательство к краже госсобственности.

Информацию о планах Уильямс передал в ФБР ее бывший бойфренд. По его словам, Уильямс "собиралась отправить лэптоп другу в Россию, а тот - планировал продать его СВР".

Бывший бойфренд утверждает, что девушка позвонила и сама рассказала ему об этом.

Согласно поступившим следователям данным, даже если эта информация соответствует действительности, девушка по какой-то причине не смогла осуществить задуманное.