Президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией, сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезагрузку" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета. По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

В статье говорится, что президент США уже на этой неделе собирается поручить главе национальной разведки Эврил Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией. В частности президент хочет узнать о том, вмешивалась ли Москва в выборы 2020 года в США, и действительно ли обещала платить деньги мятежникам за нападения на американских военных в Афганистане, передает "Интерфакс".

Речь пойдет и о сборе информации об отравлении Алексея Навального химоружием семейства "Новичок", пишет The Washington Post. Кроме того, нового президента интересуют экспертные выводы, касающиеся того, сыграла ли Россия роль в масштабной хакерской атаке на американские федеральные ведомства. О ней сообщалось в конце 2020 года.

"В ближайшие недели мы используем оценку нашей разведки, чтобы подготовить наши ответные меры на агрессивные действия России", - сказал один из собеседников газеты.

Издание отмечает, что планы Байдена относительно новых мер против России на начальном этапе его президентского срока уникальны в своем роде. Среди недавних президентов США каждый пытался "открыть новую страницу в отношениях" с Россией, чтобы достичь более продуктивного взаимодействия. В частности, попытку "перезапуска" отношений с РФ в Вашингтоне предприняли во время пребывания у власти президента США Барака Обамы. Байден тогда был вице-президентом.

"Это будет первая администрация США в постсоветский период, которая, придя к власти, не пообещала наладить более теплые отношения с Россией", - подчеркнул эксперт по отношениям США и России и по внешней политике России Анджела Стент.

При этом президент США Джо Байден намерен добиваться продления СНВ-3 на пять лет, рассказали два неназванных высокопоставленных американских официальных лица.

"По словам двух высокопоставленных официальных лиц США, президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав. Срок его действия истекает через несколько дней", - пишет WP.

Издание напоминает, что не все в окружении Байдена поддерживают продление соглашения на такой срок. К примеру, кандидат на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд летом 2020 года заявила, что считает правильным продление только на год или два.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия выступает за пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по данному вопросу.