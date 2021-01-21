"У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются", - сказала эксперт ВОЗ Марианджела Симао во время онлайн-конференции

World Health Organization / twitter.com По ее словам, было зафиксировано несколько побочных эффектов, например, анафилактический шок, а у некоторых привитых есть предрасположенность к серьезным аллергиям. В такой ситуации необходимо вакцинироваться в медицинских учреждениях под наблюдением, пояснила Симао

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Всемирная организация здравоохранения не подтверждает информацию о случаях летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. "У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются", - сказала эксперт ВОЗ Марианджела Симао во время онлайн-конференции, транслировавшейся в Twitter.

По ее словам, было зафиксировано несколько побочных эффектов, например, анафилактический шок, а у некоторых привитых есть предрасположенность к серьезным аллергиям. В такой ситуации необходимо вакцинироваться в медицинских учреждениях под наблюдением, пояснила Симао. Она также добавила, что ВОЗ тщательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. В настоящее время оценки эффективности и безопасности ожидают еще 12 препаратов от коронавируса.

Неделей ранее сообщалось, что в Норвегии умерли не менее 23 человек, привитых от коронавируса. Как заявил главный врач Норвежского агентства лекарственных средств Сигурд Хортему, которого цитирует ТАСС, обычные симптомы, вызываемые вакциной, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти отдельных людей старшего возраста со слабым здоровьем.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. В начале года стало известно, что три человека в разных населенных пунктах, получившие вакцину, умерли, их смерть, однако, по мнению властей, могла быть не связана с вакцинацией.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что ВОЗ находится в контакте с норвежскими властями и Европейским медицинским агентством, чтобы получить больше информации по поводу смертей. Как только ВОЗ и ее партнеры будут иметь "полное понимание этих событий", они сообщат общественности о полученных ими сведениях и "возможных изменениях в нынешних рекомендациях".

Ранее директор отдела ВОЗ по иммунизации Кэтрин О'Брайан заявила, что убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке. О принудительной вакцинации речи пока не идет, однако ее могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам. При этом в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей.