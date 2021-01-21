Маттиас Варниг

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DW рассказала подробности биографии бывшего агента "Штази" Маттиаса Варнига, упомянутого в фильме-расследования ФБК "Дворец для Путина". Его называют самым давним и самым активным в российском бизнесе немецким другом президента России.

Навальный упомянул Варнига, рассказываяя о переписке бывшей супруги Путина Людмилы с ее немецкой подругой в середине 1990-х. Одно из писем было отправлено с факса Варнига. Российский оппозиционер рассказывает, что Варниг, ставший в 1990-е годы банкиром, финансово помогал Путину и его семье. Они могли познакомиться по линии спецслужб в ГДР, но официально их контакты начались уже в Санкт-Петербурге.

65-летний Маттиас Варниг избегает публичности. В 2018 году интервью с ним опубликовала австрийская газета Die Presse. На вопрос, как часто он встречается с Путиным, бизнесмен ответил, что у российского президента нет мобильного телефона, но добавил: "Если мне нужно с ним увидеться, то мы уж это организуем".

За 20 лет правления Путина в РФ Варниг стал самым влиятельным немецким менеджером в российском бизнесе. С 2011 года он является членом советов директоров "Транснефти" и "Роснефти", входит в совет директоров банка ВТБ и до 2015 года был членом правления банка "Россия", который в СМИ связывают с близким окружением президента Путина. При этом сам он отрицает свою роль в качестве доверенного лица президента РФ.

Кроме того, с 2012 по 2018 годы Варниг возглавлял совет директоров компании "Русал", но был вынужден уйти под давлением санкций США. После этого он вошел в наблюдательный совет футбольного клуба "Шальке", главным спонсором которого является российский "Газпром". Некоторые болельщики протестовали против его назначения.

В 2017 году в российских СМИ появилась информация, что Маттиас Варниг приобрел акции компании "Новые облачные технологии" - российского разработчика офисных приложений, которого называют конкурентом Microsoft. Два года спустя Варниг вышел из состава акционеров.

Самым главным на данный момент проектом Маттиаса Варнига является строительство газопровода "Северный поток - 2". Он занимает должность исполнительного директора компании Nord Stream 2, а с 2006 по 2016 годы был управляющим директором компании Nord Stream, которая прокладывала первые две ветки трубопровода. DW считает его главным германским лоббистом строительства газопровода.