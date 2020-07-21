Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трехлетнему сроку заключения, расскажет о расистских высказываниях главы Белого дома. Об этом, как передает ТАСС, говорится в исковой жалобе, поступившей в понедельник вечером в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Истцы - адвокаты Коэна и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) - в понедельник подали в суд на американскую администрацию в связи с повторным переводом Коэна в тюрьму из-под домашнего ареста.

"Мы подаем в суд на федеральное правительство за заключение под стражу Майкла Коэна в качестве возмездия за его планы опубликовать книгу, которая должна содержать критику в отношении Трампа. Мы защитим первую поправку к конституции от правительственной цензуры, как уже делали неоднократно на протяжении века", - говорится в сообщении ACLU в Twitter.

Ранее ACLU обратилась с петицией к генеральному прокурору США Уильяму Барру с призывом освободить Коэна.

Они подчеркивают, что в готовящейся книге бывший юрист американского лидера опишет личный опыт общения с Трампом, а также "предоставит яркие детали поведения президента за закрытыми дверьми".

"Например, в тексте книги наглядно описываются определенные антисемитские высказывания, обращенные против выдающихся евреев, а также откровенно расистские замечания в адрес таких темнокожих лидеров, как президент Барак Обама и Нельсон Мандела, - подчеркивается в документе. - Книга будет основываться на множестве ранее неизвестных эпизодов, подкрепленных задокументированными свидетельствами".