president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников не верить обещаниям своих оппонентов о проведении быстрых реформ и улучшении качества жизни

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников не верить обещаниям своих оппонентов о проведении быстрых реформ и улучшении качества жизни. Об этом, как передает ТАСС, глава белорусского государства заявил в Гомеле во время открытия новой поликлиники.

"Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", - отметил Лукашенко.

Белорусский президент напомнил о трудностях, связанных с преодолением последствий чернобыльской катастрофы, которая затронула Гомельскую область.

"Тогда нам никто ничего не обещал. Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки", - сказал Лукашенко. "Не купитесь, не потеряйте свою страну", - предупредил он.

Он также призвал белорусов противостоять попыткам дестабилизации ситуации в стране в период президентских выборов, которые могут привести к потере независимости. "Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми", - сказал Лукашенко.

"Сейчас очень опасный момент. Нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя. Это главное", - заявил президент."Мы смотрели на развитие своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы небогатые, вы не олигархи. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле", - добавил Лукашенко.

Белорусам стоит изменить образ жизни, нельзя бросать землю и деревню, подчеркнул глава государства. "Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим", - отметил Лукашенко. По его словам, сейчас белорусы устремились на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом еще не урегулирована.

Президент при этом заметил, что "в мире не исключена вторая волна заболеваемости, и поэтому важно беречь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси".

"Никого не держим, поезжайте. Но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин минимум на 10 дней, за свой счет. Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь", - по-доброму посоветовал Лукашенко.