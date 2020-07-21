Полиция Украины взяла штурмом автобус в Луцке и освободила заложников

Arsen Avakov / twitter.com После штурма автобуса полицейскими злоумышленник был задержан

Arsen Avakov / twitter.com

Украинские силовики провели спецоперацию по освобождению заложников, которых удерживал преступник в автобусе в городе Луцк. По данному факту Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

После штурма автобуса полицейскими злоумышленник был задержан, сообщает УНИАН. Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков, опубликовав видео и фото с места происшествия.

Как сообщалось ранее, в автобусе, следовавшем по маршруту Красниловка - Берестечко, который захватил вооруженный мужчина, находились 20 пассажиров. При захвате заложников были слышны выстрелы, а на окнах автобуса видны следы пуль. Преступник также стрелял в сторону полицейских из салона и бросил гранату, которая не разорвалась.

В полиции говорили, что переговоры с преступником затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии. Тем не менее, кое-что преступник смог сформулировать. Он требовал, чтобы более 20 высших чиновников страны, включая премьер-министра, опубликовали на своих страницах в социальных сетях сообщение "Я - террорист в законе".

А президент Украины Владимир Зеленский, требовал нападавший, должен заявить перед видеокамерой: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Эта картина посвящена жестокому обращению с животными, а также рассказывает о вреде животноводства и рыболовства в промышленных масштабах.

Президент Украины выполнил требование террориста, а видео, в котором призвал смотреть фильм "Земляне", разместил на страничке в Facebook. "Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который <...> удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента.

Сотрудникам полиции спустя более чем семь часов после захвата удалось передать заложникам воду. Ее к автобусу принес лично первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.

У преступника, который сам связался с полицией и представился как Максим Плохой, был смартфон. Им он пользовался для отслеживания новостей о происходящем, говорил замглавы МВД страны Антон Геращенко. Кроме того, злоумышленник использовал телефон одной из заложниц для того, чтобы выйти на связь с журналистами. В разговоре он пообещал в скором времени взорвать автобус, если его требования не будут выполнены. Предположительно, преступление совершил проживающий в Дубно на Украине 44-летний уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош.

Ранее Кривош был дважды судим, передает "Интерфакс". В интернете есть его книга "Философия преступника. Апология свободы. Антисистема", опубликованная в 2014 году под псевдонимом. В ней содержатся реальные факты из жизни автора. В частности, он пишет, что рос в интеллигентной семье, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". В 11 классе его задержали на рынке с дробовиком, но благодаря связям отца дело закрыли.

"Новое время" пишет, что позднее террорист заявил журналистам, будто некоторые заложники находятся в плохом состоянии. Среди них есть как минимум один раненый, беременная женщина и ребенок. Также сообщалось, что в салоне автобуса на тот момент оставалось не более десяти человек.

По мнению Антона Геращенко, заложников захватил психически неуравновешенный человек. "Наверное, насмотрелся разного рода фильмов о захвате заложников" и решил осуществить нечто подобное, предположил он. Ранее в пресс-службе Нацполиции Украины сообщали, что подозреваемый проходил курс лечения у психиатров.