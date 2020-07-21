Российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками представляют собой огромную опасность и напрасную трату средств, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. "Честно говоря, мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Ради бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой? Это не что иное, как "летающий Чернобыль", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, передает "Интерфакс".

США, по его словам, придают особое значение проблеме тактического ядерного оружия и намерены обсудить эту тему на следующей неделе переговорах с РФ на уровне экспертов.

Биллингсли отметил, что "был очень прямодушен с моим российским коллегой - это колоссальная растрата средств", и призвал Россию отказаться от этих "дестабилизирующих идей".

США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие, заявил спецпосланник. Нет никаких аргументов в защиту программы "систем Судного дня", считает он.

В настоящее время сенат США рассматривает внесенную Трампом кандидатуру Биллингсли на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями.

Ранее Биллингсли уже заявлял, что России пора закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон".

22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Биллингсли.