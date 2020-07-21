Доставка гуманитарной помощи в Республику Казахстан

МЧС России Олег Белавенцев

Пресс-служба Президента России

В декабре 2019 года бывший сотрудник Международной организации гражданской обороны (МОГО) сообщил, что организацию, призванную помогать разным странам бороться с катастрофами, захватили российские спецслужбы. На данный момент в организации нет публичных процедур и правил, регулирующих конфликты интересов и другие проявления коррупции, и она превратилась в источник обогащения для российских чиновников при участии бывших и действующих сотрудников МЧС. Об этом пишет портал "Важные истории"

На официальном сайте МОГО сказано, что она "способствует созданию и укреплению национальных структур гражданской обороны", проводит тренинги и выставки для спасателей в разных странах, а генеральный секретарь посещает эти страны с визитами. Россия присоединилась к уставу МОГО в 1993 году. В числе других участников значатся государства из Африки, Латинской Америки, Азии и СНГ, но нет ни одной крупной западной страны. Хотя организация была основана еще в начале 1930х годов, специалисты, которые занимаются изучением международных объединений в России, сказали, что ничего не слышали о проектах МОГО или результатах ее деятельности.

При этом статус "стратегического партнера" организации носит российское МЧС, портфолио МОГО по большей части состоит из проектов, которые спонсировались из российского бюджета, а подавляющая часть денег за последние 10 лет была распределена между компаниями, связанными с чиновниками от МЧС.

Одним из направлений деятельности МОГО, которое упоминается на ее сайте, является поставка товаров из России ее геополитическим союзникам под вывеской организации. За последние восемь лет Россия поставляла пожарные машины на Кубу, в Никарагуа и КНДР, моторные лодки в Армению, дома из быстровозводимых конструкций в Таджикистан и многое другое. На эту гуманитарную помощь с 2012 по 2018 год Россия потратила около семи миллиардов рублей.

Как выяснили журналисты, просьбы о помощи поступают от государств-получателей напрямую в Россию. Затем их по поручению президента или правительства передают в специализированное агентство "Эмерком", созданное в структуре МЧС специально для оказания международной помощи. А после утверждения перечня товаров и предполагаемых цен министерство финансов делает целевой взнос в МОГО, которая закупает товары у российских поставщиков.

При этом вопреки международной практике на сайте МОГО нет ни открытых тендерных систем, которые позволяют другим фирмам участвовать в закупках, ни четко прописанных антикоррупционных правил, а поставщиков организация всегда выбирает в России. Теоретически это позволяет отечественному производителю выйти на зарубежные рынки, однако в данном случае об этом речь не идет.

С 2001 по 2012 год агентство "Эмерком" возглавлял Олег Белавенцев, которого называют человеком из ближайшего окружения экс-главы МЧС Сергея Шойгу. Из структур МЧС Белавенцев ушел вслед за Шойгу в 2012 году и с тех пор занимал различные высокие посты в других областях: сейчас его называют советником главы Крыма Сергея Аксенова.

Как утверждают журналисты, за годы работы в МЧС Белавенцев превратил гуманитарную помощь в прибыльный для себя и своих подчиненных бизнес с миллиардными оборотами. Эти доходы продолжали поступать и после того, как Белавенцева на посту руководителя "Эмеркома" сменил его бывший подчиненный и деловой партнер Александр Мордовский.

С Белавенцевым связаны и три крупнейших поставщика МОГО за последние восемь лет: вместе они получили около 65% всех денег, уплаченных организацией коммерческим компаниям. А гуманитарные проекты, разработанные "Эмеркомом" во главе с Белавенцевым, были специально созданы так, чтобы развивать и защищать его бизнес. Кроме того, в числе активов компании "Зарубежтехпромпроект" значатся активы в Крыму, включая симферопольский завод по промышленной обработке металлов и две гостиницы на берегу моря в Ялте.

Помимо бизнеса, близкого Белавенцеву, среди поставщиков МОГО по гуманитарным проектам можно встретить российские компании с одним или двумя сотрудниками и с минимальным уставным капиталом. Некоторые из них созданы за месяцы до того, как получили контракты с международной организацией.

К примеру, компания "Элитек" из Петербурга, которая по контракту с МОГО в октябре 2018 года поставляла на Кубу офисную мебель и компьютеры. Она была зарегистрирована в мае того же года: директор и владелица фирмы Наталья Варенова сперва заявила, что вообще не имеет отношения к "Элитеку", а потом начала отрицать фиктивность компании и перестала отвечать на сообщения. Еще одна компания "Тримо Констракшн" получила в 2014 году контракт на поставку модульных домов в Таджикистан на 100 миллионов рублей, будучи зарегистрированной за месяц до контракта. Директор и совладелец этой компании Михаил Ванькович назвал систему распределения контрактов в МОГО прозрачной и открытой, заявив, что честный победитель "может не выполнить контракт".

Между тем в генеральном секретариате МОГО подтвердили, что всех поставщиков выбирали в Москве, а в Женеве только подписывали бумаги. Экс-глава МОГО Владимир Кувшинов заявил, что его работа состояла в "продвижении спасательных технологий и спасении всего мира", при этом люди в его окружении ухитрились создать вокруг организации целую сеть коммерческих компаний. В марте 2018 года он был переизбран на второй срок на посту главы организации, и тогда к нему не было никаких претензий. Однако после того, как в мае 2018 года на должность главы главы МЧС вместо Владимира Пучкова был назначен Евгений Зиничев, Кувшинов неожиданно "потерял поддержку Москвы".

В октябре того же года выяснилось, что зарплата Кувшинова в должности генерального секретаря в августе 2018 года составляла 2,3 миллиона рублей в месяц - в полтора раза больше, чем зарплата генерального секретаря ООН. А его сын Алексей, занимавший должность "ответственного за гуманитарные вопросы", зарабатывал 7,8 тысячи франков (около 550 тысяч рублей) в месяц. Сам Кувшинов заявил, что его зарплата была прописана в контракте, однако в конце концов подал в отставку, "чтобы не развивать конфликт". Он называет все обвинения в свой адрес "чистой клеветой" и судится с МОГО, чтобы получить выходное пособие - около 10 миллионов рублей.

В апреле прошлого года новым главой МОГО сроком на один год стал алжирец Белкасем Элькетрусси, а его заместителем - еще один выходец из МЧС Андрей Кудинов, который отвечает в организации за гуманитарные проекты до 2025 года. Зарплата генерального секретаря МОГО сейчас составляет около 1,7 миллиона рублей в месяц - это по-прежнему существенно больше, чем зарплата генерального секретаря ООН. Тогда же бывшая сотрудница МОГО написала в местную полицию, прокуратуру, несколько швейцарских банков, а также в швейцарскую и американскую миссии при ООН, что организация захвачена ФСБ. Прокуратура не стала открывать расследование по жалобе, но швейцарский банк UBS отказал организации в услугах и закрыл ее счета. Действующие сотрудники называют нынешнюю ситуацию "напряженной борьбой двух кланов", один из которых сформировался вокруг Элькетрусси, а другой - вокруг Кудинова. Выборы нового генерального секретаря организации должны пройти в этом году.