Британские депутаты назвали поведение России нигилистическим

ryanking999 / DepositPhotos По мнению членов комитета по разведке, Россия остается серьезной угрозой для Великобритании и всего Запада, а российские власти - это "опытный и хорошо оснащенный противник

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Западным странам все сложнее бороться с угрозой, которую представляет Россия, в значительной мере из-за нигилистического поведения Москвы. Такой вывод содержится в докладе о российской угрозе, опубликованном во вторник в Великобритании на сайте парламентского комитета по деятельности разведки и безопасности.

"Представляется, что Россия воспринимает внешнюю политику как игру с нулевой суммой: любые действия, которые наносят ущерб Западу, на фундаментальном уровне воспринимаются ею с положительной стороны", - утверждается в тексте, составленном членами комитета. Также Россия, вероятно, испытывает паранойю в отношении угрозы со стороны Евросоюза и НАТО, считают авторы.

По мнению членов комитета по разведке, Россия остается серьезной угрозой для Великобритании и всего Запада, а российские власти - это "опытный и хорошо оснащенный противник, обладающий наступательным и оборонительным потенциалом мирового класса в сфере разведывательных действий".

Хотя страна не имеет высокоразвитой экономики и высокой численности населения по сравнению с Западом, она с выгодой пользуется своими сильными сторонами, в частности, военной мощью. "Более того, Россия умело обращает свою [...] слабость в преимущество. Например, низкая репутация национального бренда и недостаток глобальных союзников в долгосрочной перспективе подталкивает ее к рискам - возможно, из-за того, что она [Россия] считает, что ей нечего терять", - говорится в докладе, выдержки из которого приводит РБК.

До недавнего времени британские власти не уделяли достаточного внимания противодействию угрозы со стороны России, заявили авторы. Причиной, по мнению парламентариев, стали, во-первых, сосредоточенность на борьбе с терроризмом и, во-вторых, политика по привлечению иностранного капитала для повышения благосостояния. В результате Лондон использовался российскими бизнесменами как площадка для отмывания денег и наращивания влияния в политике. "Российское влияние в Соединенном Королевстве стало "новой нормальностью", и есть много тесно связанных с [президентом Владимиром] Путиным россиян, которые глубоко интегрированы в сферы бизнеса и социальной жизни Британии", - отмечено в докладе. Британские лоббисты, юристы, бухгалтеры и специалисты в сфере PR помогали продвигать в стране интересы богатых россиян и даже российского государства. Конкретные имена в документе, впрочем, не названы.

Декабрьские утечки информации предполагали, что в докладе будут упоминаться девять российских бизнесменов, которые являются донорами консерваторов. Но в опубликованной версии их имена не фигурируют, отмечает "Русская служба BBC".

Некоторые факты останутся только в засекреченном приложении, чтобы защитить источники и оставить в тайне методы разведки. Доступ к полной версии будут иметь только чиновники на самом высоком уровне.

В целом Россия характеризуется в докладе как страна "одновременно очень сильная и очень слабая", не располагающая сильными общественными и государственными институтами, зато имеющая мощные вооруженные силы и спецслужбы и управляемая авторитарным режимом, который, будучи не связан демократическими ценностями и процедурами, способен быстро принимать решения, в том числе в области разведывательной деятельности, диверсий и пропаганды. Авторы доклада также указали на способность Москвы задействовать самые разные инструменты для продвижения своих интересов и дестабилизации Запада: от агрессивных действий в кибепространстве до использования связей с организованными преступными группировками.

В докладе утверждается, что российские спецслужбы, используя кибератаки, дезинформацию и пропаганду в СМИ и социальных сетях, пытались воздействовать на исход кампаний перед референдумами о независимости Шотландии и - здесь выводы авторов менее однозначны - о выходе Великобритании из ЕС.

Убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году указано в докладе как момент, когда для Великобритании "путинская Россия окончательно перестала быть потенциальным партнером, превратившись в несомненную угрозу". Авторы доклада подчеркивают, что Великобритания - "одна из главных целей" российских спецслужб на Западе. "Это может быть связано с близкими отношениями Британии и США и с тем фактом, что Британия воспринимается [Россией] как ключевой элемент западного антироссийского лобби", - говорится в документе.

Отмечается также, что многие противники российского режима, обосновавшиеся в Великобритании, оказались под угрозой. Помимо отравленного Александра Литвиненко, а также Сергея и Юлии Скрипаль, выживших после химатаки в Солсбери с использованием боевого отравляющего вещества "Новичок", указывается на 14 подозрительных смертей граждан и выходцев из России, которые проживали в Великобритании и были по разным причинам неугодны российским властям.

В последнее время британские власти стали действовать в отношении России жестче, констатировали авторы доклада. Во-первых, правительство начало напрямую обвинять в определенных кибератаках Россию, хотя раньше британские официальные лица предпочитали избегать таких шагов, в том числе из-за дипломатических рисков. Во-вторых, у государства появились механизмы более тщательной проверки иностранных инвестиций.

Для противодействия российскому влиянию и угрозе парламентарии предложили принять несколько мер: разработать новые законодательные инструменты борьбы с иностранными шпионами и агентами, изменить порядок выдачи визы Tier 1 для инвесторов.

В то же время комитет по разведке указал на важность ограниченного взаимодействия с Россией для деэскалации вероятных кризисов. "Наличие ограниченных каналов коммуникации с правительством России может быть выгодным. Способность вести разговор напрямую дает возможность понимать намерения обеих сторон во время кризиса [и] таким образом снизить риск недопонимания и возникновения эскалации", - отмечается в документе.

Отвечая на выводы парламентариев, британские власти подчеркнули готовность к жестким действиям для нейтрализации угроз со стороны России. "Мы четко дали понять России, что она должна воздержаться от атак на Великобританию и наших союзников. Мы будем решительно защищать нашу страну, нашу демократию и наши ценности от враждебных действий со стороны других государств", - заявил во вторник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Потепление в отношениях возможно лишь после того, как Москва перестанет осуществлять враждебные действия в отношении Лондона и его союзников, следует из ответа правительства.

В преддверии публикации доклада пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится вмешиваться в дела других стран. "Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира: ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела", - сказал Песков.

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев считает, что, критикуя Россию, Великобритания пытается вернуть себе ведущую роль в европейской политике. "Убежден, что причина появления столь одиозного доклада - в попытках британских властей вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой... А почему тогда не лидировать по русофобии? Находясь в Евросоюзе, Лондон несколько терял свой блеск на фоне младоевропейцев, соревнующихся друг с другом, кто из них в обмен на европейские дивиденды сможет круче испортить отношения с нашей страной", - написал сенатор в Facebook.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил агентству ТАСС, что британский доклад "абсолютно враждебен, наполнен голословными обвинениями и не сулит ничего хорошего отношениям Москвы и Лондона". А официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доклад "русофобией в фейковой огранке", передает радио "Свобода".

Доклад, публикации которого ждали десять месяцев, вышел в последний день работы британского парламента: в среду, 22 июля, депутаты уходят на летние каникулы.

Предыдущий состав комитета по разведке готовил документ полтора года, а опубликовать его изначально планировали еще в ноябре 2019 года. Правительство отложило публикацию на месяц. За это время в Великобритании прошли новые парламентские выборы, на которых консерваторы получили большинство, а Борис Джонсон утвердился в кресле премьер-министра страны.

Оппоненты из Лейбористской партии упрекали правительство: своевременное появление доклада, считали они, могло бы существенно повлиять на итоги этих выборов. Как минимум, к Борису Джонсону появились бы дополнительные вопросы. Но даже после триумфальных для консерваторов выборов доклад так и не увидел свет - формально ждали, пока сформируется новый состав комитета. Сам Борис Джонсон все это время говорил, что скандал вокруг документа "чрезмерно раздут" и в нем нет никаких доказательств того, что Россия якобы вмешивалась в британские выборы.