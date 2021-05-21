Аэропорт в Касабнке

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В Марокко из-за отмены рейса национального перевозчика Royal Air Maroc из Касабланки в Москву застряли около ста российских туристов. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, 20 мая авиакомпания сообщила этим туристам, что рейс, намеченный на 21 мая, отменен по указаниям российских властей.

Обычно марокканская авиакомпания в случае отмены рейса предлагает пассажирам размещение и трехразовое питание, но в этой ситуации она это делать отказалась, сославшись, что рейс аннулировали по инициативе Москвы.

В Royal Air Maroc до последнего надеялись на разрешение рейсов по принципу взаимности, потому что страна разрешила выполнять полеты российской авиакомпании S7, продолжила она.

"Из Марокко нет никаких транзитных рейсов по приемлемой для российских туристов цене", - добавила она.

По словам туристов, билетов на рейсы российской авиакомпании почти нет. Предлагалось два места в бизнес-класс от 140 тысяч рублей за человека. Транзитные рейсы Emirates и Qatar Airways они назвали слишком дорогими.

На майские праздники уже приходилось организовывать вывозные рейсы из Марокко для российских туристов, которые приобретали путевки и использовали грузопассажирскую перевозку для путешествия на отдых.

Сейчас открыто 36 направлений с регулярным международным воздушным авиасообщением, и Марокко не входит в перечень этих стран. Между нашими странами могут выполняться только грузопассажирские рейсы. Чтобы выполнить рейс в Марокко нужно согласование Росавиации, Роспотребнадзора и оперштаба на разовый перелет.

Тюрина считает, что во избежание проблем российским туристам не стоит пользоваться грузопассажирскими рейсами для путешествий, пока страны не возобновили регулярное авиасообщение.

Граница Марокко открыта для граждан РФ с сентября 2020 года. Россиянам, прилетающим в Марокко, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Распечатанный тест необходимо предъявить при посадке на рейс. Повторные тесты по прилете сдавать не нужно. Регулярное авиасообщение между Россией и Марокко пока не возобновлено.