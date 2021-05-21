Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступило в силу в 02:00 мск. Об этом пишет "Интерфакс". Вечером 20 мая военно-политический кабинет Израиля единогласно утвердил предложение Египта о прекращении огня и завершении операции "Страж стен" без каких-либо предварительных условий. При этом обе стороны предупредили, что они готовы к любому развитию дальнейших событий. Израильское руководство заявило, что в случае продолжения ракетных обстрелов операция "Страж стен" будет возобновлена, пишет NEWSru.co.il.

Журналист Боаз Голан со ссылкой на свои источники передал, что в секторе Газа остаются около 10 тысяч ракет, большинство из которых находятся в домах местных жителей. В случае, если ЦАХАЛ попытается уничтожить ракетный арсенал ХАМАСа, это приведет к тысячам жертв со стороны мирного населения.

После того, как Египет объявил о том, что режим прекращения огня вступит в силу в ближайшие часы, ХАМАС продолжил обстрел израильской территории. ЦАХАЛ также после полуночи нанес несколько ударов по целям в Газе. После 02:00 обстрелы израильской территории прекратились. О действиях ЦАХАЛа в Газе после 02:00 не сообщалось.

После двух часов ночи на территории сектора Газы, а также на остальной территории Палестинской автономии началось празднование, к которому накануне призвал ХАМАС, заявив о своей победе. Праздновали "победу ХАМАСа" и в арабских кварталах Иерусалима.

Лидеры ХАМАС утверждают, что в рамках соглашения о прекращении огня Израиль обязался не выселять арабские из семьи из квартала Шейх-Джарах в Иерусалиме, а также о некой договоренности по Храмовой горе. В Израиле эти сообщения опровергают.

Вступление в силу режима прекращения огня с 2 часов ночи 21 мая не означает прекращения антитеррористической операции "Страж стен", начатой после ракетного обстрела Иерусалима вечером 10 мая. В случае продолжения ракетных обстрелов операция будет возобновлена.

Операция "Страж стен" ("Шомер а-Хомот") была начата ЦАХАЛом 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы (с вечера 10 мая). С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1500 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014). В общей сложности разрушено более 100 км туннелей.

ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-20 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 4200 ракет по израильской территории (примерно 15% из них упали на территории сектора Газы). Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.

Минздрав Газы сообщал о более чем 230 убитых и более 1700 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения. ЦАХАЛ заявлял о примерно 200 убитых боевиках. Минздрав Газы называет всех убитых "мирными жителями", утверждая, что около 100 из них - женщины и дети.

В результате ракетных обстрелов на территории Израиля погибли 12 человек, в их числе трое иностранцев. Около 120 получили ранения. В ходе операции была уничтожена значительная часть сети подземных коммуникаций террористической организации ХАМАС в секторе (т.н. "метро"). В общей сложности были уничтожены около 100 километров туннелей. Были ликвидированы пять командиров бригад боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" и 20 полевых командиров среднего уровня. Подтверждена ликвидация более 200 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада". Уничтожены около 70 многоствольных ракетных установок и около 35 минометов. Нанесены удары по более чем 570 местам запуска ракет.

Нанесен тяжелый урон мощностям разработки и производства вооружений, включая ликвидацию специалистов ("инженеров ХАМАСа"), уничтожение мастерских и центров разработки. Уничтожены здания пяти правительственных структур ХАМАСа, 11 зданий сил внутренней безопасности и пять зданий банков, которые были финансовыми структурами террористов.

Уничтожены десятки форпостов, лагерей, оперативных квартир ХАМАСа, а также девять многоэтажных зданий, использовавшихся ХАМАСом для террористической деятельности. Кроме того, сорвано подавляющее большинство попыток диверсий со стороны террористов, включая ликвидацию противотанковых расчетов, наступательных туннелей, а также семь попыток воздушных диверсий и две попытки морских диверсий. Системой ПРО "Железный купол" были перехвачены более 90% ракет.