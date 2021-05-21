На Храмовой горе в Иерусалиме подавлены массовые беспорядки, передает ТАСС. По данным Al Jazeera, как минимум 20 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской полицией. Как сообщает телеканал, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против палестинцев, которые остались на территории после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса.

Пресс-служба полиции отмечает, что сотни молодых мусульман устроили беспорядки, бросая в бойцов пограничной полиции камни и бутылки с зажигательной смесью. На Храмовую гору прибыл полицейский спецназ. Всем мусульманам, не участвующим в беспорядках, дали возможность покинуть территорию, где происходили столкновения, сообщает NEWSru Israel.

The Jerusalem Post со ссылкой на палестинские СМИ и "Красный Полумесяц" также сообщает, что 20 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с полицией, девять человек задержали.

В два часа ночи 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС, которое базируется в секторе Газа. И палестинцы, и Израиль сейчас говорят о своей победе по итогам нового витка эскалации арабо-израильского конфликта.

Однако обе стороны предупредили, что они готовы к любому развитию дальнейших событий. Израильское руководство заявило, что в случае продолжения ракетных обстрелов операция "Страж стен" будет возобновлена. На улицы Газы после вступления в силу соглашения о прекращении огня вышли тысячи ликующих людей - с флагами ХАМАСа и "Государства Палестина". Они гудели, запускали фейерверки. Стихийные празднования начались также в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", - обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя. "Праздничные церемонии сейчас проходят во всех городах Палестины - и на Западном берегу, и в Газе, и в Иерусалиме, потому что это наша общая победа, результат наших общих усилий", - добавил представитель движения.

"Мы смогли унизить врага и его армию, руководство которой хвасталось убийством детей и разрушением жилых строений", - объявил Абу Обейда, представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла ХАМАС.

Договоренность была достигнута спустя 11 дней активного вооружённого противостояния, за время которого, по информации израильской армии, члены радикальной палестинской группировки ХАМАС выпустили в сторону Израиля более 4300 ракет. Израильские военные отмечают, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа были поражены свыше тысячи целей, связанных с боевиками, и убиты, по меньшей мере, 225 экстремистов. В руководстве ХАМАСа данные по потерям не комментировали.

Посредником в урегулировании ситуации выступил Египет, усилия которого высоко отметил президент США Джо Байден. По его словам, достижению договорённостей предшествовали консультации на высоком уровне между США, Египтом, палестинскими лидерами и рядом стран Ближнего Востока.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, приветствуя достигнутое соглашение о прекращении огня, поблагодарил международных посредников во главе с Египтом за усилия по установлению перемирия между Израилем и радикальными движениями Газы.