Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Yann Forget / Wikipedia Кремация скончавшегося от COVID-19 в городе Васаи-Вирар индийского штата Махараштра, май 2021 года

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По оценкам ВОЗ, COVID-19 в прошлом году стал причиной, по меньшей мере, 3 млн смертей, что на 1,2 млн больше, чем официальная статистика с 30 января по 31 декабря 2020 года. Об этом, как передает "Интерфакс", заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

На сайте счетчика Worldometers, который аккумулирует официальные цифры, поступающие в ВОЗ, указано, что на 20:49 по Москве всего в мире с начала пандемии умерли 3 451 442 зараженных коронавирусом.

Асма заявила, что "точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей".

В докладе ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения отмечается, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.

По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".

Ранее о расхождении официальных и реальных данных смертности от коронавируса данных говорил целый ряд ученых.

Так, группа ученых из научно-исследовательского института Вашингтонского университета подсчитала, что с начала пандемии коронавируса в мире от осложнений COVID-19 умерли примерно 6,9 млн человек. По данным ученых, наибольшее количество смертей от COVID-19, которые не вошли в официальную статистику, было в странах с самыми масштабными вспышками заболеваний.

Однако в некоторых странах, где эпидемия коронавируса развивалась не так остро, после пересчета показатели также оказались значительно выше.