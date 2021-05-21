По оценкам ВОЗ, COVID-19 в прошлом году стал причиной, по меньшей мере, 3 млн смертей, что на 1,2 млн больше, чем официальная статистика с 30 января по 31 декабря 2020 года. Об этом, как передает "Интерфакс", заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.
На сайте счетчика Worldometers, который аккумулирует официальные цифры, поступающие в ВОЗ, указано, что на 20:49 по Москве всего в мире с начала пандемии умерли 3 451 442 зараженных коронавирусом.
Асма заявила, что "точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей".
В докладе ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения отмечается, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.
По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".
Ранее о расхождении официальных и реальных данных смертности от коронавируса данных говорил целый ряд ученых.
Так, группа ученых из научно-исследовательского института Вашингтонского университета подсчитала, что с начала пандемии коронавируса в мире от осложнений COVID-19 умерли примерно 6,9 млн человек. По данным ученых, наибольшее количество смертей от COVID-19, которые не вошли в официальную статистику, было в странах с самыми масштабными вспышками заболеваний.
Однако в некоторых странах, где эпидемия коронавируса развивалась не так остро, после пересчета показатели также оказались значительно выше.
Don't miss @TwitterSpaces chat about World #HealthData with @DrSamira_Asma ⬇️— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2021
⏰ 21 May, 12:30 CEST #AskWHO pic.twitter.com/AeYfZWWr7b