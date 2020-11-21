В Белоруссии после двух с половиной месяцев поисков нашли семью из четырех человек, которые спасались от коронавируса и "чипирования" в Налибокской пуще - самом крупном лесном массиве страны

МВД Беларуси По данным пресс-службы МВД Белоруссии, семья состояла в религиозной общине. Они говорили окружающим о "грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище", в больших количествах закупали консервированные продукты, крупы и бытовую химию

МВД Беларуси

В Белоруссии после двух с половиной месяцев поисков нашли семью из четырех человек, которые спасались от коронавируса и "чипирования" в Налибокской пуще - самом крупном лесном массиве страны. В ночь на 6 сентября родители и их дети 12 и 17 лет ушли из дома в неизвестном направлении, написав в записке, что "уехали путешествовать по большой стране".

По данным пресс-службы МВД Белоруссии, семья состояла в религиозной общине. Они говорили окружающим о "грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище", в больших количествах закупали консервированные продукты, крупы и бытовую химию.

В процессе поиска было необходимо обследовать более 100 тысяч гектаров леса, пущу облетали на вертолете, передает Tut.by. Помимо милиции, семью искали волонтеры, местные жители, сотрудники районного отдела по ЧС и организаций лесного хозяйства.

20 ноября женщину, похожую на разыскиваемую мать семейства, заметили в деревенском магазине. После этого возле Шубино-Неманского канала была обнаружена военная палатка, где жили пропавшие.

Супруги объяснили, что ушли в лес, увидев сюжет на "одном из псевдонаучных телеканалов" о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям якобы будут вводить чипы. Чтобы избежать и заражения, и вакцинации, семья решила переждать угрозу в лесу, сообщили в МВД. После медицинского осмотра они вернулись домой.

Похожая история произошла весной в России: в Приморском крае отец забрал троих детей в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса. Семья считалась пропавшей без вести с начала мая и успела больше двух недель прожить в лесу в военно-полевой палатке, оборудованной всем необходимым.