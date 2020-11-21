Репортер нидерландской телекомпании RTL Nieuws Даниэль Верлаан смог подключиться к закрытой видеоконференции с участием министров обороны стран ЕС и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, воспользовавшись неосторожностью главы Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд

Фото: Michiel van Hulten / twitter.com Анк Бейлевелд

Фото: Ank Bijleveld / twitter.com

Репортер нидерландской телекомпании RTL Nieuws Даниэль Верлаан смог подключиться к закрытой видеоконференции с участием министров обороны стран ЕС и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, воспользовавшись неосторожностью главы Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

Министр, находясь на карантине, показала в Twitter процесс удаленного общения с коллегами. На одной фотографии, впоследствии удаленной, были видны пять цифр шестизначного пин-кода, необходимого для доступа к видеосовещанию. Верланн смог подобрать недостающую цифру и подключиться к конфиденциальной встрече. Это немало удивило репортера, понявшего, что дополнительных технологических мер защиты не предусмотрено.

"Вы знаете, что вторглись на секретную конференцию?" - спросил Жозеп Боррель машущего официальным лицам журналиста. "Да, да. Мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию. Извините, что мешаю вашей встрече, я сейчас выйду", - ответил Верлаан под смех окружающих.

Боррель с улыбкой заметил, что репортер совершает уголовное преступление, и посоветовал отключиться "быстрее, чем приедет полиция". После этого видеоконференция была прервана из соображений безопасности. Представитель Совета ЕС по иностранным делам сообщил RTL, что власти будут проинформированы о незаконном подключении к секретной встрече, при этом он отметил, что конфиденциальные вопросы на ней не обсуждались.

Представитель Минобороны Нидерландов назвал глупой ошибкой опубликованную Бейлевелд фотографию с частью пин-кода. "Это показывает, насколько осторожным следует быть при отправке фотографии встречи", - прокомментировал он. На инцидент обратил внимание премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, призвав призвал министров к осторожности в соцсетях и к усилению мер кибербезопасности.