Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла отставку министра образования и науки Майлис Репс после того, как выяснилось, что служебный автомобиль Репс использовался в основном для того, чтобы возить ее детей в школу и детский сад. Бывший водитель эстонского министерства образования рассказал изданию Õhtuleht, что возил детей Репс чаще, чем ее саму.

С сентября шофер должен был полностью посвятить этому свое рабочее время. Мужчина не согласился и ушел, а уже через два дня ему нашли замену. Репс, у которой шестеро детей, после выхода скандальной публикации объяснила, что рабочий график не всегда позволяет ей самостоятельно развозить детей в сад и школу, но ее водитель "понимает ситуацию" и объединяет поездки так, чтобы министр могла эффективно выполнять свою работу.

Она также отметила, что платит налог со спецльготы за служебный автомобиль, чтобы его можно было использовать в нерабочее время. Однако в результате Репс подала в отставку, объяснив это желанием обезопасить своих детей. Она написала в Facebook, что оказалась под сильным давлением в связи с тем, что совмещает роли министра и матери, и взяла ответственность за совершенные при этом ошибки.

Репс продолжит работу в качестве депутата парламента. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поддержал бывшего министра образования, выразив сожаление, что из правительства "должен уйти действительно компетентный, детально знающий свою сферу, очень работоспособный и с полной самоотдачей посвящающий себя делу министр", передает Delfi. Депутат оппозиционной Социал-демократической партии Эстонии Раймонд Кальюлайд выступил за то, чтобы новый министр образования был русскоязычным.