Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные ею вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщил президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20 "Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - заявил Путин. Он отметил, что "работы хватит на всех", и, хотя "конкуренция, может быть, неизбежна", призвал исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера
 
 
 
Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные ею вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщил президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
 
 
 
"Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - заявил Путин. Он отметил, что "работы хватит на всех", и, хотя "конкуренция, может быть, неизбежна", призвал исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера
Пресс-служба Президента России

Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные ею вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщил президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20. "Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием", - сказал Путин, речь которого приводит сайт Кремля.

Среди повесток саммита, который проходит под председательством Саудовской Аравии, - вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечение всеобщего доступа к вакцинам, укрепление систем здравоохранения, восстановление мировой экономики.

"Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - заявил Путин. Он отметил, что "работы хватит на всех", и, хотя "конкуренция, может быть, неизбежна", призвал исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера.

Путин назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в уходящем году. По его мнению, вызванного пандемией коронавируса и глобальным локдауном экономического кризиса "современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал".

Главным риском в этих условиях президент назвал массовую застойную безработицу с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. По словам Путина, в России общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5% ВВП, а "своевременное" принятие целевых мер "помогло пройти тяжелый период без необратимых потерь".

Президент РФ выступил за принятие дополнительных общих мер, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства. "Предстоит заняться и решением острых проблем, накопившихся в международной торговле. В частности, необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", - сказал он.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии саммита G20 заявил, что страны "Большой двадцатки" должны обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов.

В ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поделиться с миром турецкой вакциной. Пока в стране только идут испытания препаратов собственного производства.

Также Турция изъявляла готовность закупить китайскую и американскую вакцины, обсуждается возможность производства в Турции российской вакцины "Спутник V". Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество со странами G20 в области разработок, производства и распространения вакцин.