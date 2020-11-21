Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные ею вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщил президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы "Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - заявил Путин. Он отметил, что "работы хватит на всех", и, хотя "конкуренция, может быть, неизбежна", призвал исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера

Пресс-служба Президента России

Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные ею вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщил президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20. "Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием", - сказал Путин, речь которого приводит сайт Кремля.

Среди повесток саммита, который проходит под председательством Саудовской Аравии, - вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечение всеобщего доступа к вакцинам, укрепление систем здравоохранения, восстановление мировой экономики.

"Наша общая цель - сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - заявил Путин. Он отметил, что "работы хватит на всех", и, хотя "конкуренция, может быть, неизбежна", призвал исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера.

Путин назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в уходящем году. По его мнению, вызванного пандемией коронавируса и глобальным локдауном экономического кризиса "современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал".

Главным риском в этих условиях президент назвал массовую застойную безработицу с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. По словам Путина, в России общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5% ВВП, а "своевременное" принятие целевых мер "помогло пройти тяжелый период без необратимых потерь".

Президент РФ выступил за принятие дополнительных общих мер, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства. "Предстоит заняться и решением острых проблем, накопившихся в международной торговле. В частности, необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", - сказал он.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии саммита G20 заявил, что страны "Большой двадцатки" должны обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов.

В ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поделиться с миром турецкой вакциной. Пока в стране только идут испытания препаратов собственного производства.

Также Турция изъявляла готовность закупить китайскую и американскую вакцины, обсуждается возможность производства в Турции российской вакцины "Спутник V". Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество со странами G20 в области разработок, производства и распространения вакцин.