Умерший в Бразилии 15 октября участник национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca не получал препарат компании. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В самой компании заявили, что не могут комментировать конкретные случаи из-за правил проведения испытаний и принципов конфиденциальности. В то же время агентство Reuters информирует со ссылкой на источники, что испытания препарата в Бразилии будут приостановлены, если обнаружится, что умершему добровольцу все же вводили экспериментальную вакцину.

В среду бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера и медика по профессии Жоао Педро Фейтозы "в результате осложнений COVID-19". В публикации не уточнялось, получал ли доброволец вакцину или плацебо.

Известно, что год назад Фейтоза закончил обучение в Федеральном университете Рио-де-Жанейро.

По данным Globo, Международный комитет по оценке безопасности вакцины рекомендовал продолжить испытания. Эти планы также подтвердил Оксфордский университет, передает ТАСС. Как указывает агентство Reuters, в университете отметили, что после тщательного анализа "нет опасений по поводу безопасности клинических тестов".

Частный институт "Д'Ор", проводящий тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что всего в Бразилии 8 тысяч человек участвуют в международной программе исследований препарата AstraZeneca. Из них половина получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина - плацебо, пишет "Российская газета". Всего же в мире в программе испытаний этой вакцины принимают участие больше 20 тысяч добровольцев.

8 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. СМИ сообщали о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. 9 сентября AstraZeneca опровергла эту информацию, указав на то, что данный диагноз не является окончательным. Представитель компании указал, что приостановка испытаний носила "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". Позже исследования препарата были возобновлены.

Между тем американские депозитарные расписки AstraZeneca упали в Нью-Йорке на 3,3 процента после известия о смерти человека, но компания сократила убытки на недавних торгах.

Министерство здравоохранения Бразилии в случае успешных испытаний вакцины AstraZeneca планирует выделить на ее производство 1,9 миллиарда реалов (почти 340 млн долларов). Эти деньги пойдут на производство 265 млн доз вакцины для Бразилии.