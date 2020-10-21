В Зугдиди около 14:00 вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка Грузии на проспекте Звиада Гамсахурдия

Первый канал грузинского телевидения / YouTube По информации грузинских СМИ, преступники требуют 500 тысяч долларов, а также встречу с неким высокопоставленным чиновником

Первый канал грузинского телевидения / YouTube

В Зугдиди около 14:00 вооруженный мужчина захватил заложников в отделении Банка Грузии на проспекте Звиада Гамсахурдия, сообщил грузинский Первый канал. По его данным, среди заложников как сотрудники, так и посетители.

На место происшествия прибыл спецназ, передает РИА "Новости". Сообщается, что преступник вооружен гранатой и автоматом.

По данным телеканала "Рустави 2", преступников двое, а первоначально в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям нападавшие позволили уйти. Один из заложников успел нажать на кнопку SOS. Также несколько заложников сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.По информации грузинских СМИ, преступники требуют 500 тысяч долларов, а также встречу с неким высокопоставленным чиновником.

МВД призывает представителей СМИ "соблюдать нормы безопасности, не передавать в режиме прямого эфира кадры, отображающие полицейские мероприятия и операцию, проводимую сотрудниками спецназа". "Это создает угрозу здоровью и жизни граждан и полицейских", - подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статьям 179, 236 и 144 УК Грузии (ограбление, незаконное приобретение и хранение оружия, взятие человека в заложники), сообщает "Грузия Online".