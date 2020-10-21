WELT / YouTube Около двух недель назад подозреваемый, вооруженный кухонным ножом, напал на двух мужчин прямо в центре Дрездена

WELT / YouTube

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Дрездене в ночь на среду известного полиции исламского радикала, напавшего около двух недель назад в городе с ножом на двух туристов. Один из пострадавших умер в больнице, другой получил тяжелые ранения. О задержании подозреваемого написал Der Spiegel.

20-летний злоумышленник Абдулла аль-Х. является гражданином Сирии. Он прибыл в Германию в 2015 году. Запрос мигранта о предоставлении ему убежища был отклонен. По данным правоохранительных органов, ранее молодой человек уже был осужден более чем на два года тюрьмы по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности. В частности, мужчину подозревали в вербовке новых членов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*.

А в декабре 2019 года Абдуллу приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Следователи считают, что Абдулла склонялся к мысли совершить теракт с лета 2017 года. А за решеткой его взгляды, вероятно, стали еще более радикальными. На свободу сириец вышел 29 сентября 2020 года.

Около двух недель назад подозреваемый, вооруженный кухонным ножом, напал на двух мужчин прямо в центре Дрездена. 55-летний турист, житель города Крефельд, умер в больнице. А его 53-летний спутник из Кельна получил тяжелые ранения. Инцидент тогда не привлек широкого внимания общественности, поскольку не было известий о личности нападавшего, отмечает ТАСС.

Нападавший скрылся с места преступления, однако полицейские обнаружили там орудие убийства. На ноже была найдена ДНК, а генотип преступника совпал с генотипом Абдуллы из полицейской базы данных, сообщает Junge Freiheit.

Как ожидается, в течение дня сириец предстанет перед судьей, который изберет для него меру пресечения. Следствие рассматривает версию о теракте. Напротив, версия ограбления отвергнута, поскольку у пострадавших туристов ничего не было похищено.