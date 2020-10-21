С сентября около 13,5 тысячи белорусов уехали в соседние страны

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай В миграционном департаменте считают, что "ситуация не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности". Мы не чувствуем значительной утраты трудовых национальных ресурсов", - сказал Бегун. По его мнению, нельзя говорить, что выезд граждан спровоцировали "определенные события" в стране

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В МВД Белоруссии отчитались о числе граждан, уехавших в соседние страны с сентября. Больше всего белорусов за это время приняла Польша - около 10 тысяч человек, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. На Украину уехали 3 тысячи человек, Литва и Латвия на двоих приняли ", образно говоря, не более 500" белорусов.

"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция", - сказал Бегун, слова которого приводит госагентство БелТА. Он напомнил, что ряд зарубежных стран предоставил гражданам Белоруссии преференции при трудоустройстве.

В миграционном департаменте считают, что "ситуация не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности". Мы не чувствуем значительной утраты трудовых национальных ресурсов", - сказал Бегун. По его мнению, нельзя говорить, что выезд граждан спровоцировали "определенные события" в стране.

"Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси", - высказался Бегун.

Причиной того, что люди не возвращаются, он назвал "в том числе условия карантина, которые установлены странами". По его словам, миграционная тенденция будет видна по итогам квартала "и вообще шести месяцев".

Польша с 22 сентября открыла границу для белорусских граждан, несмотря на действующие ограничительные меры по коронавирусу. Для въезда нужна шенгенская или польская национальная виза, в исключительных случаях ее можно получить на границе. Решение в каждом случае принимает погранслужба, в польском посольстве объясняли, что такая возможность появилась в связи с политической ситуацией в Белоруссии, писало издание Naviny.by.

В середине сентября советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек сообщал, что всего за несколько дней польские консульства выдали белорусам около 600 гуманитарных виз, предоставляемых страной в качестве одной из мер поддержки белорусского народа. Кроме того, Сейм планирует рассмотреть поправки, разрешающие работать в Польше обладателям гуманитарных виз.

В Литву, по данным МВД страны на 21 октября, по гуманитарным причинам разрешено въехать 507 гражданам Белоруссии, при этом они могут вернуться на родину, если им не грозит опасность, сказала глава ведомства Рита Тамашунене. Из них 139 граждан уже в Литве, 34 попросили убежища, пишет "Литовский курьер". Одной из форм предоставления убежища является статус беженца или дополнительная охрана, а также выдача разрешения на проживание в Литве.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о привлечении в страну предпринимателей и высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций из Белоруссии. Согласно документу, срок временного пребывания на Украине относящихся к этим категориям граждан продлевается до 180 дней. Правительство Украины также должно внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению для них вида на жительство.

Белорусский МИД назвал указ Зеленского "недружественным и дискриминационным шагом", "граничащим с вмешательством во внутренние дела" республики. Послу Украины в Минске Игорю Кизиму была вручена нота. В МИДе заявили, что белорусская сторона оставляет за собой право принять ответные меры "по защите национальных интересов".