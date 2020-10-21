В Чехии с 22 октября вводится карантин из-за сильного роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил в среду министр здравоохранения страны Роман Прымула и премьер-министр Андрей Бабиш после заседания правительства

Правительство Чешской Республики

Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ

В Чехии с 22 октября вводится карантин из-за сильного роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил в среду министр здравоохранения страны Роман Прымула и премьер-министр Андрей Бабиш после заседания правительства. Чехия стала второй европейской страной, вернувшейся к строгим санитарным ограничениям в период пандемии, пишет DW. Пока локдаун вводится до 3 ноября, а в следующую пятницу власти могут его продлить.

В рамках объявленного локдауна должны временно закрыться для посетителей большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг. Рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос.

Жителям страны будет разрешено покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, к врачу или купить продукты и товары первой необходимости. Разрешены также прогулки на природе, например, в парках. Кроме того, согласно распоряжению правительства, совершать поездки можно только в неотложных случаях, а число социальных контактов следует сократить до "необходимого минимума". Подразумевается, что граждане должны ограничиваться лишь двумя социальными контактами за пределами семьи. А на демонстрацию могут выйти не более 100 человек, сообщает iDNES.cz.

Со среды все обязаны носить маску. Исключения делаются только для контактов внутри семьи и для тех, кто занимается спортом. Спортивные и культурные мероприятия отменены. Запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.

Вводится запрет на проживание в гостиницах. Однако разрешено снимать коттеджи и дачные домики при условии, что в них будут жить не более двух человек.

"Все уже поняли, что это не грипп", - подчеркнул серьезность происходящего премьер-министр, говоря о коронавирусе.

На вопрос, будут ли закрыты детские площадки, как было весной, Роман Прымула ответил, что выходить на прогулку можно по двое. А если гуляет большее число людей (до шести) - они должны соблюдать дистанцию до двух метров.

При этом министр здравоохранения отметил, что не стоит драматизировать ситуацию. "Я бы не стал говорить о изоляции. Изоляция означает закрытие всего общества", - сказал Прымула.

Бизнесменам, которым необходимо закрыть свои торговые точки, власти компенсируют половину арендной платы за последние три месяца. Также они получат субсидии на выплату заработной платы сотрудников в полном объеме. В ряде пострадавших отраслей самозанятые получат компенсацию в размере 500 чешских крон (почти 22 доллара) в день и отсрочку уплаты некоторых налогов.

Несмотря на вводимый локдаун, власти пока медлят с решением отменить церемонию вручения государственных наград, запланированную на 28 октября в Пражском Граде, резиденции президента Чехии. На этом мероприятии глава государства Милош Земан собирается вручить Прымуле высшую награду - орден Белого льва - за преодоление первой волны эпидемии.

В Чехии с населением в 10 млн человек зафиксировано почти 194 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом в последние недели количество инфицированных значительно выросло. 21 октября был зафиксирован суточный прирост в 11 984 случаев. Предположительно, рост продолжится до 11 ноября. К тому времени в больницах будет заполнено до 11 тысяч стандартных коек и коек с подачей кислорода, также потребуется до 3 тысяч коек интенсивной терапии.

Во многих других странах мира число зараженных SARS-CoV-2 также быстро растет. Ряд стран Евросоюза в отдельных регионах ввели комендантский час и другие ограничения.

Во вторник Ирландия стала первой страной ЕС, где локдаун действует на всей территории страны. Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом школы и детсады остаются открытыми.

Премьер был против ношения масок

Премьер-министр Андрей Бабиш до последнего момента отрицал необходимость ношения масок и не хотел объявлять режим чрезвычайной ситуации, хотя на этом настаивала не только оппозиция, но и Минздрав и некоторые члены кабинета. Многие политики обвиняют премьера в хаотичности в принятии решений - это дезорганизует население и отражается на его отношении к мерам, которые предпринимает правительство.

Бабиш столкнулся с жесткой критикой даже внутри правительства. Так, в конце интервью Чешскому ТВ глава Минтруда Чехии Яна Малачова, полагая, что микрофон уже выключен, заявила: "Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините". Позже этот фрагмент отдельно вышел на ТВ и попал в интернет, передает РИА "Новости".

По мнению нового главы Минздрава Романа Прытулы, именно задержка с введением жестких карантинных мер в августе привела к тому, что Чехия стала одним из лидеров по темпам роста заболеваемости в пересчете на 100 тысяч человек населения. Лидер оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала на этом фоне намерен инициировать в парламенте вотум недоверия правительству.