Папа римский Франциск в среду выступил за то, чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы, сообщает газета La Repubblica.

"Однополые люди имеют право быть семьей. Они - дети Божьи и имеют право на семью", - говорится в его заявлении.

По словам великого понтифика, "у всех должна быть возможность создать семью". "Следует создать закон о гражданских союзах. Таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона", - подчеркнул Франциск.

В 2016 году он заявил, что Римской католической церкви следует принести извинения гомосексуалам за то, как Ватикан ранее относился к ним. По его словам, у Церкви нет права осуждать геев, и она должна демонстрировать к ним уважение, передает "Интерфакс".

Ранее понтифик также говорил, что не стоит осуждать священников за их нетрадиционную сексуальную ориентацию. Он предлагал простить священников-гомосексуалистов, а их грехи - отпустить.

Предшественник Франциска - папа Римский Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.