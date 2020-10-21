По делу об убийстве учителя во Франции перед судом предстанут 7 человек, включая отца убийцы и подростков, указавших на жертву

Стоп-кадр видео euronews (en français) / Youtube.com По сведениям агентства, в ходе начальных слушаний по данному делу обвинения могут быть предъявлены семи задержанным

Zerbor / DepositPhotos

Семь человек предстанут перед судом во Франции в рамках расследования дела об убийстве учителя Самюэля Пати, обезглавленного 18-летним чеченцем Абдулахом Анзоровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По сведениям агентства, в ходе начальных слушаний по данному делу обвинения могут быть предъявлены семи задержанным. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу информации о преподавателе, отец радикала, активно критиковавший Пати, исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия.

Остальные задержанные по делу о теракте освобождены. Ранее французская полиция сообщила о задержании 16 человек, шестеро уже выпущены на свободу.

Как стало известно журналистам издания Le Monde, Анзоров подкупил учащихся, чтобы выяснить информацию о Пати. Он пришел к зданию средней школы, где преподавал педагог, и стал раздавать учащимся "сотни евро" в обмен на информацию. Каким образом в руках 18-летнего юноши оказалась такая сумма, пока неизвестно.

Следователи выяснили, что деньги попали к 15-летнему школьнику, который в данный момент находится под стражей. Именно он указал преступнику на выходившего из школы 47-летнего Пати, который показывал ученикам карикатуры с изображением пророка Мухаммеда. При этом, как писала газета, пока ничто не позволяет сказать, что указавший на учителя школьник мог предположить, какой оборот примут события.

Следователи пытаются установить, каким именно образом Анхоров приехал из Эвре в Конфлан-Сент-Онорин. По данным Le Monde, часть пути он проделал на автомобиле. Также рассматривается версия его прибытия на поезде. Двое друзей Анзорова 17 и 18 лет, с которыми он, по их утверждению, приехал, сами пришли в полицию в ночь на 17 октября. Они находятся под стражей.

Кроме того, следствие изучает, каким образом Анзоров радикализовался. Четверо членов его семьи, которые сейчас находятся под стражей - родители, 69-летний дед и 17-летний младший брат - говорят, что это произошло за последние полгода-год. Соседи семьи Анзоровых из Эвре рассказали, что юноша был "погружен в религию" в течение последних трех лет. Окружение описывает молодого человека как одинокого, нелюдимого и необщительного. Известно, что он увлекался боевыми искусствами.

Французским спецслужбам молодой человек также не был известен. Он ни разу не был судим, но, будучи несовершеннолетним, проходил по делу о порче общественного имущества и "групповых насильственных действиях". Статус беженца родители Анзорова получили в 2011 году. После того, как Анзоров был застрелен полицией, при нем обнаружили вид на жительство, полученный этой весной и действительный до марта 2030 года.

Единственный элемент, указывающий на радикализацию Абдулаха Анзорова, которым сейчас располагают следователи, это аккаунт в Twitter под ником @tchétchène_270, созданный в июне этого года. Там юноша опубликовал фотографию обезглавленного учителя, сделанную сразу после убийства. Под снимком он обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, "вождю неверных", заявив, что "во имя всемилостивого Аллаха" убивает "пса", который "унижал" пророка Мухаммеда.

С июня Анзоров опубликовал около 400 постов: цитаты из Корана, исламистские видео на арабском и русском языках, комментарии к новостям. Среди его подписчиков было множество молодых выходцев из Чечни, многие из которых делали заявления исламистского толка. Сейчас аккаунт заблокирован.

Сегодня в Париже во дворе Сорбоннского университета пройдет траурная церемония, посвященная погибшему педагогу. Ее возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. 2 ноября во всех школах и лицеях будет проведена минута молчания, также пройдет специальный урок, посвященный событиям в городе Конфлан-Сент-Онорин. Кроме того, Самуэль Пати будет посмертно удостоен ордена Почетного легиона и станет командором ордена Академических пальм - главной награды страны за заслуги в образовании и науке.