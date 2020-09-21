Американские стратегические бомбардировщики в понедельник вылетели с авиабаз в Европе и США и во взаимодействии с истребителями стран-членов НАТО совершили массовые полеты в Восточной Европе и в западной части Тихого океана.

"Несколько бомбардировщиков ВВС США с авиабаз в Европе и Соединенных Штатов выполнили сегодня масштабные миссии, которые осуществлялись в ряде географических районов вблизи восточных районов Европы и в западной части Тихого океана", - сообщает Европейское командование ВС США.

Эти вылеты произошли на следующий день после пролета двух российских стратегических бомбардировщика Ту-160 ("Белый лебедь") и двух Су-35 в зоне опознавания ПВО Аляски. Как сообщило в Twitter Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы три раза входили в зону опознавания ПВО США, были в 50 морских милях от острова Нунивак у Аляски, но оставались в международном воздушном пространстве.

В сегодняшней миссии американской авиации участвовали стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. В этой операции также приняли участие ВВС Канады, Норвегии и Великобритании.

Как заявил командующий Европейского командованиям США, верховный главнокомандующий сил союзников в Европе (SACEUR) генерал Тод Уолтерс, эти полеты стали "еще одной демонстрацией нашей непоколебимой приверженности союзникам и партнерам, а также нашей коллективной способности быстро планировать, выполнять и координировать множество сложных задач. Все это стало возможным благодаря активным взаимоотношениям в рамках Североатлантического Альянса и нашей неизменной приверженности делу мира посредством стратегии сдерживания".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных мониторинговых сайтов, в частности, был зафиксирован полет стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, вблизи Ленинградской области в районе Финского залива и Эстонии.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Великобритании размещены шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, которые были переброшены туда 22 августа из континентальной части США. За прошедшее время они совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, в том числе у западных и южных границ России. Кроме того, США в сентябре перебросили на Аляску три бомбардировщика B-1B Lancer из состава 345-й бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайс (штат Техас), которые совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море. В дальнейшем их планируется также задействовать на европейском театре военных действий.