Светлана Тихановская

Страна для жизни / YouTube Тихановская встретилась с министрами иностранных дел ЕС за завтраком, после которого между главами внешнеполитических ведомств начались формальные переговоры

European Union

Протесты в Белоруссии не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы или даже годы, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что протесты будут постепенно ослабевать. "Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо - недели, месяцы или даже годы, если будет надо", - заявила она.

Тихановская также призвала ЕС как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников. Как пишет Русская служба BBC, она провела встречу с главами МИД Евросоюза в Брюсселе и готовится выступить перед комитетом Европейского парламента по иностранным делам.

"Мы сами сделали многое для разрешения этой ситуации силами белорусского народа, но сейчас мы понимаем, что нам нужна внешняя помощь, - сказала Тихановская на пресс-конференции. - Думаю, у лидеров есть причины не торопиться с санкциями, но во время этой встречи я попросила их быть смелее в своих решениях". Она также отметила, что народ Белоруссии не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Тихановская встретилась с министрами иностранных дел ЕС за завтраком, после которого между главами внешнеполитических ведомств начались формальные переговоры. Выступление Тихановской перед комитетом по иностранным делам должно состояться днем, после чего Тихановская планирует встретиться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Еще до завтрака стало известно, что главы МИД ЕС будут обсуждать вопрос о личных санкциях против Александра Лукашенко. Глава МИД Германии Хайко Маас написал об этом в Twitter.

"Приходится признать, что за последние недели в Белоруссии ничего не улучшилось. Насилие, которое Лукашенко применяет в отношении демонстрантов, совершенно неприемлемо. Сегодня мы также рассмотрим, будут ли введены санкции ЕС против Лукашенко как против главного ответственного лица", - отметил министр.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус также призвал Евросоюз как можно скорее ввести санкции. "Речь не только о санкциях, а о поддержке гражданского общества и свободных СМИ. Недостаточно просто выразить сочувствие в отношении народа - народ страдает, пока мы разговариваем. Людей держат под стражей, пытают, насилуют, и безусловно это заслуживает нашего внимания и, возможно, независимого расследования", - заявил он.

Корреспондент ВВС в Брюсселе сообщает со ссылкой на источники в ЕС, что имени Александра Лукашенко в санкционном списке нет. Европейские дипломаты надеются, что это позволит поддерживать с Лукашенко диалог и может подтолкнуть его к добровольному отходу от власти.

Между тем исход сегодняшнего заседания глав МИД может во многом зависеть от позиции Кипра, представители которого требуют ввести санкции против Турции, которая ведет незаконную, по мнению кипрских властей, разведку нефтегазовых месторождений в его экономической зоне. Дипломаты Кипра открыто говорили, что поддержат санкции против белорусских чиновников, только если они будут введены параллельно с мерами против Турции.

10 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой отказался признавать избрание Лукашенко президентом и результаты выборов, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Белоруссии.

С 5 ноября, когда истечет нынешний президентский срок Александра Лукашенко, Европарламент не будет признавать его президентом страны. Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" России в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократию. В свою очередь, в МИД России и Белоруссии сочли приглашение Тихановской в Брюссель вмешательством в дела республики.