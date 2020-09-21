Навальный потребовал вернуть ему одежду, которая была на нем при госпитализации в Омске

Moscow-Live.ru / Зотова Анаствсия По мнению оппозиционера, 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы "прятать эту важнейшую улику"

Алексей Навальный / instagram.com

Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был госпитализирован в Омске 20 августа после отравления. "Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК", - написал он в своем первом после выхода из комы посте в блоге.

По мнению оппозиционера, 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы "прятать эту важнейшую улику". "Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок", - отметил политик.

Он также опубликовал пост в Instagram о своей жене Юлии, отметив, что она его "спасла". "Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она", - описал Навальный "набор самых первых ощущений и эмоций" после вывода из комы.

Spiegel сообщал, что специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера нашли следы "Новичка" в крови, моче, на коже Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев предположил, что "Новичок" мог попасть на кожу Навального через одежду.

В ФБК говорили, что в томской гостинице Xander политик сдавал одежду в прачечную, но это было в первый день его пребывания в Томске, и часть выстиранной одежды он потом надевал.