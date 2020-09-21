Главам МИД Евросоюза вновь не удалось принять решение по санкциям против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко за фальсификацию выборов и насилие против граждан, поэтому вопрос ограничительных мер против белорусских властей рассмотрят главы государств и правительств

The European Council "Министры обсуждали санкции. И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

The European Council

Главам МИД Евросоюза вновь не удалось принять решение по санкциям против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко за фальсификацию выборов и насилие против граждан, поэтому вопрос ограничительных мер против белорусских властей рассмотрят главы государств и правительств.

"Министры обсуждали санкции. И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что "одна страна не присоединилась к консенсусу". "Нам нужно единогласное решение, но не хватает согласия одной страны, и эта страна - Кипр. Кипр не против санкций против Белоруссии как таковых, но... они считают, что в то же время санкции следует ввести и против Турции", - сказал Боррель. (Кипр увязывает введение санкций против Белоруссии с одновременным введением санкций против Турции из-за буровых работ по поиску углеводородов в спорной восточной части Средиземного моря, в территориальных водах Кипра - прим. ред.)

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он, подчеркнув, что сделает "все, что могу, чтобы добиться принятия санкций к следующему совету на уровне глав МИД ЕС", так как "на кону - престиж ЕС".

Между странами ЕС пока нет единого мнения насчет того, нужно ли вводить санкции непосредственно против президента Белоруссии Александра Лукашенко, этот вопрос все еще обсуждается. Ряд стран исходят из того, что время для такого шага уже настало. Другие же не уверены, что со стратегической точки зрения было бы правильно вводить такие меры уже на этом этапе.

Перед сегодняшним заседанием Совета ЕС состоялась встреча глав МИД ЕС с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, она проинформировала представителей ЕС о ситуации в стране и призвала Евросоюз "быть смелее" с санкциями против властей Белоруссии".

Экс-кандидат в президенты республики Тихановская отметила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что протесты будут постепенно ослабевать, но, по ее словам, они не ослабнут и могут продолжаться недели, месяцы или даже годы. "Мы будем протестовать столько, сколько будет надо - недели, месяцы или даже годы, если будет надо", - заявила Тихановская.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что европейских политиков "поражает мужество и настойчивость" белорусского народа, особенно женщин, которые "демонстрируют реальные лидерские качества". Боррель указал, что ЕС не признает Лукашенко в качестве законно избранного президента Белоруссии и будет "поддерживать инклюзивный национальный диалог о праве белорусского народа на свободные и справедливые выборы".

Глава МИД ФРГ Хайко Мас сегодня призвал внести в черный список президента страны Александра Лукашенко и отметил, что "за минувшие недели ситуация не улучшилась", а "насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо".

10 сентября Европарламент уже принял резолюцию по Белоруссии, в которой отказался признавать избрание Лукашенко президентом и результаты выборов, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Белоруссии.

С 5 ноября, когда истечет нынешний президентский срок Александра Лукашенко, Европарламент не будет признавать его президентом страны. Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" России в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократию.

Сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии 9 августа, в республике начались массовые мирные акции протеста. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов выборов, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом в первые дни после выборов силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.