The White House / flickr.com Трамп намерен к концу недели выбрать одну из пяти кандидаток в члены Верховного суда вместо скончавшейся Гинзбург

The White House / flickr.com

Президент США Дональд Трамп намерен к концу текущей недели выдвинуть свою кандидатуру на должность члена Верховного суда, ставшую вакантной после смерти старейшей судьи Верховного суда, легендарной защитницы прав женщин 87-летней Рут Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

"Я рассматриваю пять кандидатур. Возможно, четыре, но я всерьез рассматриваю пять, и я приму решение в пятницу или субботу", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. "Я выступлю с заявлением в эту пятницу или субботу", - подчеркнул американский лидер. "Так что работа началась. Надеюсь, это будет не очень сложная задача - это все очень квалифицированные люди", - отметил Трамп. Он подтвердил, что намерен выдвинуть на должность члена Верховного суда женщину.

Как отмечают эксперты, если президенту Трампу удастся провести свою кандидатуру, это существенно сместит баланс в Верховном суде в сторону консерваторов.

В Верховном суде США девять судей, из восьми оставшихся к настоящему моменту пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом.

Выбор кандидата и назначение судьи Верховного суда являются важным решением для действующего президента. Выдвигаемую президентом кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США, большинство в котором сейчас за республиканцами.

За несколько дней до смерти Гинзбург, которая считалась кумиром либеральной и прогрессивной общественности, говорила своей внучке о том, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти решение о заполнении вакантной должности принимал уже другой президент, а не республиканец Трамп. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден после смерти Гинзбург заявил, что ее преемника следует назначать после президентских выборов.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия.

Портреты основных претенденток

В коротком списке пяти претенденток на должность члена Верховного суда США особого внимания заслуживают три кандидатки. Президент США Дональд Трамп ранее назначил судьями федеральных апелляционных судов трех консервативных юристов - придерживающуюся консервативных взглядов Эми Кони Барретт, американку кубинского происхождения Барбару Лагоа и известную поборницу христианских ценностей Эллисон Джонс Рашинг. Теперь одну из них Трамп может выбрать в качестве кандидата на пожизненную должность в Верховном суде.

Любая из этих трех женщин - 48-летняя Барретт, 52-летняя Лагоа и 38-летняя Рашинг - немедленно заручилась бы поддержкой республиканцев в подконтрольном им Сенате. В этом случае воля сенаторов, вероятно, проложила бы путь целой череде консервативных по смыслу решений Верховного суда в течение ближайшего поколения, отмечает "Голос Америки".

Любая из этих кандидатур также, скорее всего, вызовет сильное сопротивление со стороны демократов, хотя Лагоа была назначена на должность апелляционного судьи, получив поддержку сенаторов от обеих партий (80 голосов "за" при 15 "против").

Оппозиция демократов объясняется тем, что утверждение любой из них усилит консервативное большинство в девятиместном суде с 5 до 6, и может в течение десятилетий сказываться на решениях суда по целому ряду вопросов, включая аборты, иммиграцию, здравоохранение, религиозную свободу и другие.

Эми Кони Барретт

Эми Кони Барретт 15 лет преподавала право в Университете Нотр-Дам, одном из самых известных католических университетов США, прежде чем Трамп назначил ее апелляционной судьей в 2017 году. Тогда, выступая против ее назначения, демократы выражали озабоченность по поводу роли религии в ее жизни, о которой она открыто заявляла.

В качестве примера они приводили ее высказывание в университете Нотр-Дам, когда католичка Барретт заявила студентам, что "юридическая карьера - всего лишь средство для достижения цели, а целью является построение Царства Божия".

Сенатор Дайан Файнстайн была одной из нескольких демократов, поставивших вопрос, не станут ли религиозные верования Баррет препятствием для вынесения решений по некоторым делам, особенно, связанным с абортами, против которых выступает католическая церковь. "Догматы и закон - это две разные вещи, - заявила Файнстайн, обращаясь к Барретт на слушаниях по ее утверждению. - Я думаю, какой бы ни была религия, у нее есть собственные догматы. Закон - это совершенно другое. Мне кажется, что в вашем случае, профессор, когда читаешь ваши речи, то можно сделать вывод, что догматы очень отчетливо проявляются в вас, и это вызывает беспокойство".

Республиканцы считают Баррет надежным консерватором и видят в ней будущий голос за отмену исторического решения Верховного суда 1973 года о легализации права на аборты в США, однако Барретт выступала с противоречивыми заявлениями о том, как она могла бы проголосовать в делах об абортах. На слушаниях по утверждению ее на должность судьи апелляционного суда Барретт заявила, что "будет неукоснительно следовать всем прецедентным решениям Верховного суда" и будет рассматривать такие дела, как дело Роу против Уэйда об абортах как прецедент, имеющий обязательную силу. "Я никогда не буду считать свои личные убеждения выше закона", - сказала она.

Но Баррет также писала, что судьи не обязаны отстаивать прецеденты Верховного суда, такие как решение об абортах.

Сенат тогда утвердил ее кандидатуру 55 голосами "за" при 43 "против".

Барбара Лагоа

Барбара Лагоа стала первой американкой с кубинскими корнями, назначенной на должность судьи Верховного суда Флориды до того, как в 2019 году стала федеральным судьей. Ее родители бежали с Кубы, когда Фидель Кастро захватил власть над островом в ходе революции 1959 года.

"Она экстраординарный человек, - заявил Трамп. - Я много слышал о ней. У нее латиноамериканские корни, и она пользуется большим уважением в Майами. Большим уважением".

В 2000 году, будучи частным адвокатом, Лагоа входила в группу юристов, которые защищали проживавших в Майами родственников Элиана Гонсалеса - кубинского мальчика, оказавшегося в центре драматического спора об опеке между его отцом на Кубе и его родственниками в Майами. В конце концов, мальчик был возвращен на Кубу.

Лагоа более 10 лет занимала должность судьи штата, прежде чем губернатор Флориды Рон ДеСантис назначил ее судьей Верховного суда Флориды в январе 2019 года. "Она воплощает в себе саму суть судьи", - заявил тогда губернатор.

Лагоа давала понять, что будет интерпретировать законы так, как они написаны.

"Роль судей заключается в том, чтобы применять на практике, а не изменять работу народных представителей", - заявила она тогда. Менее чем через год Трамп предложил ее на вакантную должность судьи апелляционного суда.

Эллисон Джонс Рашинг

Эллисон Джонс Рашинг была утверждена судьей апелляционного суда в прошлом году. Республиканцы поддерживали ее, демократы выступали против, и голосование произошло в соответствии с партийной принадлежностью законодателей: 53 голоса "за" при 44 "против".

Демократы, поборники гражданских прав, организации геев и лесбиянок выступали против ее кандидатуры. Они ссылались на ее стажировку в "Альянсе в защиту свободы" (Alliance Defending Freedom) - базирующейся в Аризоне консервативной христианской юридической некоммерческой организации, вставшей на защиту в Верховном суде интересов кондитера из Колорадо, который отстаивал свое право отказаться выпекать торт для свадьбы однополой пары. В другом деле с ее участием компаниям разрешили отказываться предоставлять своим сотрудникам медицинские страховки, покрывающие расходы на контрацептивы, если это противоречило религиозным убеждениям владельцев.

Кроме того, Рашинг отстаивала Закон о защите брака, определявший брак как союз между мужчиной и женщиной. Рашинг заявляла, что она согласна с четырьмя консервативными судьями, высказавшими особое мнение, когда Верховный суд отменил это положение в 2015 году.

Старший юрисконсульт "Альянса в защиту свободы" Тим Чендлер выступил в защиту Рашинг, заявив: "Сенат утвердил не только высококвалифицированного юриста, но и принципиальную женщину, обладающую профессиональной компетентностью, которая ведет себя так, как должен вести себя судья".