МВД Белоруссии пристыдило участниц протестов за "неженское поведение" и посоветовало "беречь силы" для семей или их создания

Anna Chervonets / wikimedia.org МВД Белоруссии сообщило о задержании 442 человек в ходе протестных акций в регионах страны 20 сентября, в том числе 266 протестующих в Минске

Фото: Радыё Свабода / youtube.com

МВД Белоруссии сообщило о задержании 442 человек в ходе протестных акций в регионах страны 20 сентября, в том числе 266 протестующих в Минске. Суда по административным нарушениям под стражей ожидают 330 человек. Всего, по данным ведомства, в 24 акциях приняли участие более 20 тысяч человек.

В Минске "в пиковый момент сбора" общее число демонстрантов, по оценке МВД, достигло 18 тысяч человек. В Бресте силовики применили против участников акций слезоточивый газ и произвели "один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников".

В Гомеле люди становились в сцепки, выходили на проезжую часть, "причиняли ущерб городской инфраструктуре", "не реагировали на требования разойтись и не нарушать порядок". В шести Гродненской области задержаны 76 человек. "Люди не реагировали на требования разойтись, игнорировали предупреждения о привлечении к ответственности, выходили на проезжую часть, блокировали движение", - говорится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В Жодино "протесты характеризовались многочисленными нарушениями ПДД: перекрытием проезжей части, движением пешеходов по ней, переход на запрещающий сигнал светофора, неправомерная подача звукового сигнала и другие". Также сообщается, что граждане жгли файеры.

"Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания"", - говорится в заявлении Чемодановой. Она добавила, что во время субботнего женского марша в Минске "представительницы слабого пола показали неженское поведение: истошно кричали, театрально били по автозаку и раскачивали его. Становились в сцепки, цеплялись и висли на сотрудниках милиции. На просьбы разойтись не реагировали". Также протестующих обвинили в том, что они "бездумно тянут" в толпу маленьких детей.

Белорусский правозащитный центр "Весна" 20 сентября собрал информацию о 200 задержанных в Минске и 80 - в регионах. Сообщается, что в Гомеле одну женщину задержали вместе с 12-летним ребенком. В Минске среди задержанных оказался доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Олег Моисеев. В центр Минска перед началом протестов согнали военную технику, традиционные места сбора демонстрантов оградили заборами с колючей проволокой, ряд станций метро были закрыты на вход и выход.

В Минске отмечались проблемы с мобильной связью. Возле стелы "Минск - город-герой" силовики заглушали лозунги протестующих громкой музыкой. В Гродно, Гомеле и Бресте проходили жесткие задержания, в Гродно неизвестные в балаклавах и шлемах разбили стекло автомобиля и выволокли из него мужчину.