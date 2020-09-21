США надеются, что газопровод "Северный поток 2" не будет достроен и создают коалицию, чтобы помешать завершению его строительства. Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild, "мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить".

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" "подвергает опасности Европу, потому что делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину".

"Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке, будь то из-за того, что случилось с Алексеем Навальным, или из-за проблем безопасности, которые возникнут в результате зависимости от российского газа", - подчеркнул Госсекретарь США.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за отказ от "Северного потока 2" в ответ на отравление боевым веществом "Новичок" лидера российской оппозиции Алексея Навального. Он отметил, что и ранее выступал против этого проекта. По словам Трампа, он возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом мы должны защищать Германию как раз от России".

- "Северный поток 2" мертв



В свою очередь в Германии пока не склонны бойкотировать строительство газопровода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотя и не исключила введение из-за отравления Навального санкций против России, которые могут затронуть строительство газопровода "Северный поток 2", но отметила, что отравление оппозиционера не стоит увязывать с газовым проектом.

Министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц также не видит угрозы в "Северном потоке 2". По его словам, это частный экономический проект, не дающий повода для санкций против него.

Как заявил Шольц, Германия не окажется в зависимости от России из-за газопровода. "Довод, что Германия стала бы зависимой (от поставок газа из РФ) неверен", - сказал вице-канцлер 21 сентября на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров. Заместитель канцлера Ангелы Меркель назвал этот проект, не дающим "повода для санкций", цитирует министра Deutsche Welle. От заверил инвесторов газопровода, что они "сделали хороший расчет".

Газопровод "Северный поток 2" является расширением действующего "Северного потока", который соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Многие европейские страны требуют закрыть этот проект как противоречащий энергетической безопасности Евросоюза. Германия активно поддерживает "Северный поток 2", но после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального Берлин не исключает санкций против этого проекта.

В июле администрация США пригрозила ввести штрафные меры против предприятий, участвующих в строительстве нового газопровода из России в Германию. Угроза введения санкций была также адресована порту немецкого города Засниц и бургомистру Засница.

Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Евросоюз, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

Против также выступают Украина и ряд европейских стран.

В Кремле призвали перестать политизировать газопровод, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.

"Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%.