В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариевИнициатива предусматривает избрание на следующих парламентских выборах 200 членов в верхнюю палату (Сенат) вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630 в нижнюю палату.

Более 60% граждан Италии поддержали на референдуме сокращение на треть числа парламентариев. Инициатива избавиться от завышенного числа депутатов принадлежит правящему "Движению "5 звезд" и предусматривает избрание на следующих парламентских выборах в 2023 году 200 членов в верхнюю палату (Сенат) вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630 в нижнюю палату.

О поддержке этого предложения среди населения свидетельствуют данные экзитпола, распространенные в понедельник агентством ANSA по завершении голосования.

Ранее данная реформа была одобрена парламентом, а итоги референдума расцениваются как важный сигнал доверия партии "5 звезд", которая после прихода к власти в 2018 году значительно утратила популярность, отмечает ТАСС.

Голосование на референдуме прошло 20 и 21 сентября, порог явки для признания плебисцита состоявшимся установлен не был. По предварительным данным МВД, исполняющего функции избиркома, явка превысила 50%. Процедура волеизъявления была организована при строгом соблюдении норм по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, в России также ранее поднимался вопрос о возможном сокращении количества депутатов, по крайней мере, в нижней палате парламента. Так, в апреле 2020 года лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил вдвое урезать количество мест в Госдуме РФ. Это, по его мнению, позволит сэкономить средства и гарантировать социальную дистанцию.

Государственная дума России состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. По оценкам Счетной палаты, на содержание ГД в 2020 из бюджета выделено около 12 миллиардов рублей. Каждый год траты растут примерно на один миллиард. Основная статья расходов нижней палаты парламента РФ идет на зарплаты депутатов и их помощников. Внушительная статья расходов - экспертно-аналитическая работа и зарплата 1420 госслужащих.

Многие эксперты охотно поддержали начинание Жириновского, отмечая, что "если брать конкретно нынешний состав Госдумы с их нынешними деяниями, то там можно сокращать все 90%". Как заявил тогда "Вечерней Москве" доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, такая инициатива очень своевременная. "К большому сожалению, в последнее время многие наши депутаты стали страдать популизмом. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить Госдуму, передать ей полномочия не только формально, но и фактически. Видимо, в Кремле действительно взялись за укрепление институтов. И в этой ситуации в Госдуме действительно должно быть сокращение, за счет партий, которые не нацелены на конструктивную работу", - сказал политолог.

При этом, как отметил Мирзаян, состав нижней палаты парламенты России сопоставим с другими крупными странами. Так, в Палате представителей Конгресса США сидят 435 депутатов, в Национальном собрании Франции - 577, в индийской Лок сабха - 552. Однопалатный парламент Германии бундестаг состоит из 709 депутатов, а Всекитайское собрание народных представителей - из 2980.

Депутат Госдумы, член думского комитета по международным делам Виталий Милонов поддерживал предложение Жириновского. "Госдума сама могла бы скорректировать свой состав: либо сократив число депутатов, либо объединив комитеты. Наверно есть комитеты, которые работают не очень эффективно. Сокращение депутатов - вопрос высшего руководства и воли народа. Но, если такое решение было бы принято, я бы его поддержал", - сказал Милонов.