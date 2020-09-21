В США при попытке проникновения в страну из Канады задержали вооруженную женщину, подозреваемую в отправке конверта с ядом рицином президенту США Дональду Трампу. Год назад женщину депортировали из Соединенных Штатов за участие в преступной деятельности, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

В марте 2019 года она была арестована в Техасе за хранение нелицензионного оружия, сопротивление при аресте и ношение поддельных водительских прав. Также выяснилось, что она просрочила срок своей полугодовой визы. На этот раз женщину задержали при попытке перейти границу в Буффало, штат Нью-Йорк. При себе у нее было огнестрельное оружие.

В конце прошлой недели американские СМИ сообщили о перехваченном спецслужбами письме с рицином, адресованном Трампу. По данным источника CNN, знакомого с расследованием, письмо было отправлено из Квебека и содержало гранулированное вещество с такими же физическими характеристиками, что и молотые семена клещевины, в которых содержится рицин.

Вся почта для Белого дома предварительно сортируется и проверяется, прежде чем попасть в вашингтонскую резиденцию президента. Два проведенных теста подтвердили наличие рицина. По данным NYT, конверты с рицином также были отправлены в офис шерифа и следственный изолятор Техаса. Расследование ведет объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом в Вашингтоне.

В министерстве общественной безопасности Канады CNN сообщили, что пакеты с рицином были отправлены на адреса федерального правительства США, и канадские правоохранительные органы тесно сотрудничают по этому вопросу с американскими коллегами. Источник NBC сообщил, что письма также были отправлены в федеральные тюрьмы, но не уточнил, в какие именно и кто конкретно был адресатом.