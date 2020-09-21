BBC: друг Путина Аркадий Ротенберг использовал английские банки для обхода санкций

Пресс-служба Президента России Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, входящий в круг друзей РФ президента РФ Владимира Путина, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег, пишет BBC

Secretlondon / wikipedia.org

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, входящий в круг друзей РФ президента РФ Владимира Путина, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег, пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.

Речь идет о компании Advantage Alliance, которая в 2008 году открыла счет в банке Barclays. В период с 2012 по 2016 год через нее были проведены транзакции на сумму в 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций относятся к тому времени, когда против Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России.

"В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок произведений искусства для уклонения от санкций: одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов", - пишет BBC. В то же время аукционные дома в США и Великобритании "не задали элементарных вопросов" о покупателях произведений искусства.

В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких аккаунтов, которые, как он подозревал, были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.

Но просочившиеся отчеты о подозрительной деятельности (SAR) показывают, что другие учетные записи Barclays с подозреваемыми связями с Ротенбергами оставались открытыми до 2017 года.Одной из таких компаний была Ayrton Development Limited, предполагаемым владельцем которой, по данным Barclays, является Аркадий Ротенберг.

Представитель Barclays заявил, что банк выполнил все юридические и нормативные обязательства, в том числе в отношении санкций США, а подача SAR сама по себе не является доказательством фактического правонарушения. "Мы прекратим отношения с клиентом только после тщательного и объективного расследования и анализа доказательств", - заявил он. Сам Ротенберг назвал публикации "бредом", а представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели компанией Ayrton, пишет РБК.

В числе других фигурантов международного расследования, операции которых сочтены подозрительными, значатся виолончелист Сергей Ролдугин, советник президента РФ Валентин Юмашев, брат главы Московской области Максим Воробьев и бывший глава Военторга Леонид Тейф. Сообщается, что известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к "национализации элит", инвестировали средства в США.