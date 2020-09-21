В феврале 2018 года Аргентина и Россия провели совместную спецоперацию и задержали шесть человек, которые сумели спрятать 400 килограммов кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе

Gendarmería Nacional / twitter.com Везти его дальше злоумышленники планировали дипломатической почтой

Gendarmería Nacional / twitter.com

Часть контрабандного кокаина из российского посольства в Буэнос-Айресе могла предназначаться российским депутатам и сенаторам. Об этом стало известно из показаний бывшего командира одной из частей внутренних войск МВД Михаила Казанцева, с которым общался главный фигурант дела Андрей Ковальчук.

Показания приведены на сайте центра "Досье", который изучил материалы российского и аргентинского уголовных дел и на основе свидетельских показаний и прослушек реконструировал события наркотической поставки, реальные организаторы и бенефициары которой до сих пор не найдены.

В феврале 2018 года Аргентина и Россия провели совместную спецоперацию и задержали шесть человек, которые сумели спрятать 400 килограммов кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Везти его дальше злоумышленники планировали дипломатической почтой. Для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По делу были арестованы шесть человек, в том числе три сообщника контрабандистов в России, а также руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке"​ Иван Близнюк и Александр Чикало. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан в Германии и выдан России.

В показаниях бывшего командира одной из частей Внутренних войск МВД Михаила Казанцева есть фрагмент об адресатах части партии наркотика. По его словам, в 2018 году Ковальчук в ходе телефонного общения затронул тему задержания его знакомых и настаивал, что должен был организовать поставку груза из Аргентины в Россию. При этом Ковальчук подтвердил, что в чемоданах находился кокаин, часть которого, по его словам, предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации.

Несмотря на эти свидетельства, российское следствие не стало устанавливать адресатов аргентинской партии, хотя спецслужбы могли бы проследить дальнейший путь прибывших в Москву чемоданов, оборудованных GPS-трекерами. По оперативной информации, настоящие владельцы партии могли находиться в Бельгии или Нидерландах. В материалах уголовного дела указан также голландский номер мобильного телефона предполагаемого получателя груза, а из телефонных переговоров организаторов поставки следует, что Россия не была конечной точкой груза и фигуранты дела несколько раз оплачивали дорогостоящие полеты, чтобы доставить его напрямую в Европу. Эти попытки намеренно пресекались российскими силовиками - по мнению авторов исследования, для того, чтобы сохранить дело в своей юрисдикции и не обращаться к европейским коллегам.

В силовых структурах отмечают, что 400 килограммов кокаина "нельзя просто взять и купить", так как отношения с поставщиком такого товара выстраиваются долго. Договориться о сделке Ковальчук смог бы, будучи частью более крупной группировки контрабандистов. Сам Ковальчук после возбуждения уголовного дела рассказал журналистам, что был агентом российских и немецких спецслужб, и якобы принимал участие в операции по присоединению Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью.

Также он утверждал, что его кураторами были заместитель директора консульского департамента МИДа Александр Незимов и главный советник латиноамериканского департамента МИДа Петр Польщиков, который был найден мертвым в Москве через три недели после обнаружения кокаина в российском посольстве.

21 сентября Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста четверым фигурантам дела: Ковальчуку, бывшему завхозу посольства в Аргентине Али Абянову, а также предпринимателям Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову, которые пришли за чемоданами. Защита Ковальчука будет настаивать на суде присяжных и полном оправдании их подзащитного. Кроме того, адвокат подозреваемого утверждает, что в прошлом году кто-то пытался отравить Ковальчука в СИЗО.