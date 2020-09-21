Министерство юстиции США назвало Нью-Йорк, Портленд (штат Орегон) и Сиэтл (штат Вашингтон) тремя городами в США, власти которых не принимают необходимых мер по борьбе с нынешними беспорядками, происходящими в стране с конца весны.

Как говорится в обнародованном в понедельник Минюстом США письменном заявлении, мэрии Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла "отказались принимать обоснованные меры, чтобы противодействовать преступной деятельности".

Власти Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла попустительствуют "анархии, насилию и разрушению" частной и государственной собственности, подчеркивается в документе, который цитирует ТАСС. В нем поясняется, что поручение составлять такие черные списки Минюсту США, выполняющему также функции генеральной прокуратуры, было дано ранее американским президентом Дональдом Трампом. Оно содержалось в меморандуме, который руководитель администрации США подписал 2 сентября.

Трамп тогда предупредил Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд о намерении лишить их федерального финансирования в связи с фактическим отказом от борьбы с беспорядками, в которые периодически выливаются идущие в этих городах акции протеста против произвола полиции.

При этом американский лидер обязал министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра составить список "анархистских юрисдикций", которые "допускают насилие и разрушение собственности и отказываются принимать разумные меры" для восстановления правопорядка. Президент также поручил директору Административно-бюджетного управления Белого дома Расселлу Воуту в течение 30 дней представить рекомендации федеральным госучреждениям, чтобы "в максимальной степени ограничить анархистские юрисдикции при получении федеральных грантов".

Барр в заявлении Минюста подтвердил, что федеральное правительство США не отказывается от планов лишения финансирования властей тех городов, которые не борются с насилием. "Мы не можем позволить, чтобы средства, полученные в виде федеральных налогов, тратились впустую, когда на кону стоит безопасность граждан", - указал министр.