Президент США Джо Байден в четверг объявил о планах к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем, а к 2050 году Соединенные Штаты намерены выйти на нулевой уровень выбросов.

"США встают на путь по сокращению выбросов вдвое <...> к концу десятилетия. <...> Эти шаги поставят Америку на путь [становления] экономики с нулевым уровнем выбросов [в атмосферу] не позднее 2050 года", - сказал Байден, открывая организованный Вашингтоном онлайн-саммит по климату. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, "ни одна страна не может урегулировать климатический кризис в одиночку". "Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать [усилия]. Те, кто действительно принимает меры, смело инвестирует в людей и в будущее с чистой энергетикой, завтра получит хорошие рабочие места, сделает свою экономику более устойчивой и конкурентоспособной. Давайте участвовать в этой гонке, добиваться более <...> устойчивого будущего, <...> преодолевать этот экзистенциальный кризис нашего времени. Мы знаем, как это важно", - продолжил президент США.

Байден отметил, что страны должны принять активные меры для недопущения изменения климата планеты. "Давайте обеспечим себе более устойчивое будущее, преодолеем кризис, угрожающий существованию [человечества]. Ученые говорят нам, что это решающее десятилетие, - сказал он. - Это десятилетие, в котором мы должны принять решения, чтобы избежать худших последствий в климатическом кризисе. Мы должны стараться сохранить рост мировой температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию".

По словам президента США, от устойчивого развития зависит мировая сфера здравоохранения и благосостояние рабочих. "Страны должны принять решительные действия сейчас, чтобы создать индустрию будущего. Это позволит нам получить экономические выгоды в будущем по мере развития чистой энергии, - заявил он. - Мы здесь, чтобы обсудить, как каждая страна может установить высокую планку усилий в сфере климата, что создаст высокооплачиваемые рабочие места, послужит развитию высоких технологий, поможет уязвимым странам адаптироваться к воздействию изменения климата. Мы должны двигаться быстрее для реагирования на эти вызовы".

Байден призвал принять решительные меры "для создания экономики, которая будет не только более процветающей, но и более здоровой, справедливой и экологически чистой для всей планеты". "Страны, которые принимают решительные меры сейчас, <...> извлекут экономические выгоды в будущем", - подчеркнул он.

По мнению президента США, в противодействии изменению климата заложены новые экономические возможности и создание миллионов рабочих мест. "Поэтому я призываю к инвестициям в американскую инфраструктуру и американские инновации, - добавил Джо Байден. - Я хочу создать важнейшую инфраструктуру для производства и внедрения экологически чистых технологий - как тех, которые мы можем использовать сегодня, так и тех, которые будут изобретены уже завтра".

В этом процессе важную роль отводят науке. "Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет", - отметил американский лидер.

Он напомнил, что в ноябре в Глазго состоится 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Преодоление климатического кризиса на планете способно стать основой международного сотрудничества и по другим проблемам, не связанным с глобальным потеплением. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также пообещал, что США окажут другим государствам необходимое содействие, в том числе научное, в борьбе с изменением климата. "США мобилизуют ресурсы, институционные знания и техническую экспертизу всего своего правительства и частного сектора, гражданского общества и научно-исследовательских центров, чтобы оказать помощь. Мы хотим, чтобы все страны здесь знали: мы желаем работать с вами, чтобы спасти нашу планету, и мы все привержены нахождению всех возможных способов сотрудничества по климату", - заверил глава американской дипломатии.

США окажут другим странам финансовую помощь в решении "климатических" проблем

Соединенные Штаты приняли план оказания финансовой помощи другим странам в области борьбы с изменением климата на планете, сообщил Джо Байден. "Кроме того, сегодня мы принимаем первый план Америки в сфере международного финансирования, относящегося к климату, - заявил глава Белого дома. - Этот план отражает видение нами финансирования глобального ответа на изменение климата скоординированным образом. Он включает конкретные шаги, которые федеральные ведомства США будут делать, чтобы повышать качество и объемы финансирования в сфере изменения климата. И он поможет нам стимулировать частный сектор, чтобы тот больше вкладывал в решения по климату как в развивающихся странах, так и здесь, на родине".

По словам президента, нынешний момент требует срочных решений. "Хороших идей, намерений недостаточно. Мы должны обеспечить финансирование для реагирования на ситуацию, это позволит нам использовать возможность для создания новых рабочих мест, сильной экономики и более безопасного мира, - сказал он. - Я уверен, что мы сможем это совместно сделать".

Как отметили в Белом доме, программа, в частности, нацелена на оказание помощи развивающимся странам в сокращении или предотвращении парниковых выбросов, на адаптацию к воздействиям изменения климата. США к 2024 году намерены удвоить ежегодное финансирование для этих стран по сравнению со вторым сроком президентства Барака Обамы (2012-2016 годы). В то же время США намерены к 2024 году в три раза увеличить объем выделяемых средств, направленных на использование имеющихся данных о климате в развивающихся странах, "учитывая дивиденды, которые сокращают издержки, связанные со стихийными бедствиями и конфликтами".

Байден указал на совместную цель крупных государств "мобилизовывать 100 млрд долларов в год для развивающихся стран". "Это инвестиция, которая принесет значительные дивиденды для всех нас", - добавил американский лидер.

Президент США отметил, что частный сектор должен делать больше для борьбы с изменением климата при направляющей роли властей. "Совместная борьба с изменением климата - это больше, чем правильно, это также лежит в интересах всех. Противостояние этой проблеме требует мобилизации финансирования в беспрецедентных масштабах. Частный сектор уже это признает", - сказал Байден по итогам первого заседания саммита.

По мнению американского лидера, представители бизнеса понимают, что "изменение климата - это больше, чем угроза". "Оно также представляет собой крупнейшую в истории возможность с точки зрения создания новых рабочих мест. Сотни миллиардов долларов уже были инвестированы по всему миру. <...> Но частный сектор может и должен делать больше. <...> Однако частный сектор не может справиться с этой проблемой в одиночку. Власти [стран] должны активизировать [усилия со своей стороны] и играть ведущую роль", - продолжил Байден.

Китай стремится достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году

Развитые страны должны усилить свои планы и действия по борьбе с глобальными изменениями климата. Об этом в четверг на организуемом США и проходящем в режиме видеоконференции международном саммите по климату заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Развитые страны должны усилить свои планы и действия по борьбе с изменением климата, а также принять конкретные меры по оказанию помощи развивающимся странам в ускорении их перехода к зеленому и низкоуглеродному развитию", - сказал он.

Как отметил глава Китая, международное сообщество должно руководствоваться "принципом всеобщей, но дифференцированной ответственности".

Китай будет строго контролировать рост потребления угля в 2021-2025 годах, а с 2026 года начнет постепенно сокращать его, указал председатель КНР. "Китай будет стремиться достигнуть пика по выбросам углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. КНР сохраняет приверженность переходу от пика выбросов углекислого газа в значительно меньший период времени, чем это потребуется многим развитым странам", - сказал он.

"Мы будем строго контролировать проекты по выработке электроэнергии на основе сжигания угля и жестко контролировать рост потребления угля в ходе 14-го пятилетнего плана (2021-2025 годы). И начнем постепенно сокращать его в ходе 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы)", - отметил глава государства.

Как сказал он, Китай будет преследовать цель по достижению гармонии между экономическим развитием и природой. По словам главы государства, для этих целей китайские власти поддерживают экологические инициативы и технологии со стороны частного сектора.

Япония сократит объемы выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году

Правительство Японии выделит вклад в размере до 3 млрд долларов в Зеленый климатический фонд, созданный для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения. Об этом заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Япония будет поддерживать международный переход к отказу от ископаемого топлива путем максимального применения наших передовых технологий в области развития энергоэффективности, использования водорода и утилизации углекислого газа", - подчеркнул глава правительства.

Ранее в четверг Суга объявил о том, что правительство Японии поставило задачу сократить объемы выбросов парниковых газов страны на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года. До этого соответствующая цель заключалась в снижении объемов на 26%.

Ёсихидэ Суга в октябре прошлого года поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Это предполагается обеспечить за счет использования возобновляемых источников энергии и полной утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.

Путин готов "активнее утилизировать попутный газ"

Россия намерена наращивать объемы утилизации попутного газа, продолжит программу экологической модернизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс". "Мы намерены и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики", - сказал Путин, выступая на климатической конференции по видеосвязи.

Президент РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в активизации международных усилий для решения проблемы парниковых газов, чему "служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН".

Он заверил, что Россия "со всей серьезностью подходит к реализации своих международных обязательств в данной сфере". "Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение", - отметил Путин.

Он также напомнил, что накануне в послании Федеральному Собранию одной из важнейших в контексте социально-экономического развития страны "была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии".

Путин подчеркнул, что по сравнению с 1990 годом Россия в два раза уменьшила выбросы - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Он объяснил это кардинальной перестройкой российской промышленности и энергетики в последние 20 лет.

"Сейчас, как результат, 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. А уровень эмиссии парниковых газов на АЭС на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой", - заключил Путин.

Канада сократит выбросы двуокиси углерода на 40-45%

Власти Канады намерена к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода не на 30% ниже показателей 2005 года, а на 40-45%. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе международного саммита по климату.

"Сегодня Канада готова повысить наши амбициозные [цели] по климату еще раз. Наша новая цель до 2030 года - снизить наши показатели выбросов двуокиси углерода по отношению к 2005 году на 40-45%", - сказал он. По его словам, Канада продолжит предпринимать еще больше усилий, чтобы выполнить задачу по полному прекращению вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

Эти показатели, напомнил он, намечены в связи с обязательствами Канады перед ООН по достижению Целей устойчивого развития в области борьбы с изменением климата до 2030 года. Ранее Трюдо заявлял о намерении Канады к 2030 году сократить выбросы углекислого газа до 511 мегатонн в год, что на 30% ниже показателей 2005 года.

Трюдо также подчеркнул важность взаимодействия всех стран мира в общей борьбе с изменениями климата. "Я воодушевлен тем, что сегодня так много стран вместе борются с изменениями климата. Это единственный способ преодолеть те вызовы, с которыми люди сталкиваются во всех частях нашего мира", - сказал он.

ООН в 2015 году приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики, в частности, предлагается принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого являются выбросы углекислого газа в атмосферу.

Франция предложила "полностью трансформировать финансовую систему"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество быстрее продвигаться вперед в выполнении обязательств по борьбе с климатическими изменениями. "Мы должны быстрее двигаться вперед, чтобы выполнить те обязательства, которые взяли на себя в борьбе с климатическими изменениями к 2030 году, - отметил он. - Наша задача реализовать все это транспарентно".

Президент уточнил, что на повестке дня выполнение "Зеленой сделки" ЕС и другие проекты. "Мы должны сделать все возможное и использовать имеющиеся в нашем распоряжении инновации", - подчеркнул французский лидер.

Макрон также предложил обсудить проблему технологий, в частности создание новых батарей для использования солнечной энергии. "Нам необходимо также полностью трансформировать финансовую систему, - продолжил он. - Важно осуществлять регулирование на международном уровне. Если у нас не будет определенной углеродной цены, то не будет и экологического перехода".

Макрон подчеркнул, что "устойчивые достижения невозможны на этом пути без социальной справедливости".

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введение углеродного сбора на импорт товаров. Ранее сообщалось, что российские экспортеры могут заплатить от 6 млрд евро до 50 млрд евро в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС.

США проводят 22-23 апреля международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. В нем принимает участие и президент России Владимир Путин.