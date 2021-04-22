Чехия решила уравнять число сотрудников в посольстве России до уровня представительства в чешском посольстве в Москве. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. "Посольство РФ должно сократить штат до конца мая", - приводит агентство Bloomberg слова министра. .

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - приводит его слова чешский информационный портал Seznam Zpravy. По словам министра, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".

Накануне Кулганек заявил, что РФ до полудня четверга должна была обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов.

Напомним, в среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. В противном случае численность российского посольства в Праге будет сокращена до пяти человек, заявили в МИД Чехии. По словам министра, на ультиматум Москва не ответила.

После отъезда высланных дипломатов посольства Чехии в Москве там осталось 24 человека: пять дипломатов и 19 сотрудников, занимающихся административными и техническими вопросами. В свою очередь в посольстве России в Праге в настоящее время работают 27 дипломатов и еще 67 сотрудников, выполняющих технические функции, отмечается в сообщениях. Помимо этого, в Чехии работают два российских консульства.

Решение Чехии сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО, заявив, в частности, что "Россия должна положить конец действиям, нарушающим международное право и представляющим угрозу безопасности и интересам ЕС".

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы во взрыве склада боеприпасов 16 октября 2014 года. Как говорится в расследовании Bellingcat, подготовленном совместно с The Insider, журналом Der Spiegel и чешским еженедельником Respekt, операция проходила под личным контролем генерал-полковника Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155 в Москве, которая считается секретным спецподразделением ГРУ. Из трекинговых данных следует, что накануне взрыва он под прикрытием выехал в Европу и затем вернулся в Москву через несколько часов после инцидента. Это была одна из двух известных операций, для которых генерал Аверьянов лично выезжал за границу.

В чешской операции, утверждают расследователи, опосредованно могли участвовать еще два офицера ГРУ - генерал-майор Денис Сергеев и подполковник Егор Гордиенко. Целью диверсии могло стать оружие, которое планировал купить болгарский предприниматель Емельян Гебрев. На него позднее было совершено покушение тем же подразделением ГРУ, предположительно, с использованием боевого отравляющего вещества "Новичок". Через несколько месяцев после отравления один из офицеров - Денис Сергеев - также прибыл в район неподалеку от болгарской столицы. Кроме того, его называют третьим фигурантом дела об отравлении Скрипалей в Британии.

Другой сотрудник подразделения Николай Ежов(путешествовал под псевдонимом "Николай Кононихин"), купил билет в столицу Австрии на 11 октября 2014 года, свидетельствует информация из баз данных. И Ежов, и Аверьянов купили обратные билеты на 15 октября.

Еще два сотрудника подразделения купили билеты на 10 октября с обратным вылетом на 15 октября. В отличие от остальных, они путешествовали под своими именами - Алексей Капинос и Евгений Калинин. Как отмечается в расследовании, они ехали в Будапешт под дипломатическим прикрытием - якобы доставляли диппочту в российское посольство в Будапеште.

Расследователи еще не выяснили, когда и как группа ГРУ получила доступ к складу боеприпасов, чтобы заложить взрывчатку. Однако в 9:25 утра 16 октября 2014 года склад боеприпасов N16 в Врбетице взорвался, было уничтожено 58 тонн боеприпасов, снесены десятки зданий и погибли двое сотрудников хранилища, находящегося под управлением компании Imex. Местные СМИ писали, что на взорвавшихся складах хранились боеприпасы в том числе чешской фирмы CZ Hermex, которая поставляла оружие на Украину.

Журнал Respekt отмечает, что некоторые офицеры ГРУ неоднократно бывали в Чехии в течение 2014 года. Расследователи связывают это с подготовкой операции на складах. Базы для подготовки операции могли находиться в Швейцарии и Австрии. Например, телефон одного из офицеров был зарегистрирован в сети в горном районе Шамони. Ранее западные спецслужбы нашли там предполагаемую базу материально-технического снабжения ГРУ.

По версии чешских правоохранителей, диверсию могли устроить двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов. Через несколько минут после взрыва склада Чепига и Мишкин сели на рейс Аэрофлота из Вены в Москву. Генерал Аверьянов и подполковник Ежов позже в тот же день вернулись в Вену и только после этого вылетели в Москву. Теперь они объявлены в розыск по подозрению в причастности к взрывам.

Петрова и Боширова Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Позднее СМИ выяснили, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

В связи с расследованием дела о взрыве и причастности к нему российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием, 18 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов.

На следующий день, 19 апреля, Россия в ответ на "русский след" во взрывах объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата, приказав им покинуть страну в течение суток. Следующим шагом Чехии может стать полная высылка всех дипломатов РФ из Праги. Об этом сообщил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек.