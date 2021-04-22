Пентагон сообщил конгрессменам о разведданных, касающихся предполагаемых атак с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов) против американских войск. Чиновники считают РФ вероятным организатором этих атак, однако при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.

Как заявили газете бывшие сотрудники, занятые в сфере нацбезопасности, у нескольких военных в Сирии после некоей атаки якобы появились симптомы, похожие на те, которые бывают при ОРВИ. Пентагон с прошлого года ведет расследование подобных инцидентов по всему миру. Тогда же американское минобороны проинформировало две основные группы конгрессменов о своем расследовании.

Другой бывший сотрудник, работавший в сфере нацбезопасности, заявил, что в одном из случаев симптомы, якобы связанные с использованием технологии "направленной энергии", были результатом пищевого отравления одного из пехотинцев. Представитель Пентагона в то же время заявил газете, что минобороны не в курсе об информации об атаках с оружием "направленной энергии" против войск США в Сирии.

Как пишет газета, в Пентагоне считают Россию вероятно ответственной за эти атаки, хотя формально заявить о чьей-то причастности сложно, потому что симптомы якобы от этих атак могут возникнуть и по другим причинам. Доказательств о возможной причастности России издание не приводит. По словам источников газеты, расследование Пентагона переросло в масштабные обсуждения с участием Совета нацбезопасности, ЦРУ, госдепа и аппарата директора национальной разведки США. Членам конгресса, допущенным к особо секретным разведанным, сообщили, что "предположительно Россия" выбрала своей целью американцев в Сирии для совершения атак с использованием технологий "направленной энергии".

Конгрессмены заявили, что, по мнению Пентагона, атаки "направленной энергии" похожи на те, которые совершались против американцев на Кубе в 2016 и 2017 годах. Тогда предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию, в результате чего некоторые из них испытали долговременные последствия для здоровья.

Сенатор из комитета вооруженных сил Джим Инхоф сообщил газете, что расследование Пентагона будет обсуждаться. "Я знаю, что у нас будет обсуждение, брифинг по этому вопросу, неформальный и, честно говоря, он будет конфиденциальным. Поэтому давайте подождем и посмотрим", - сказал сенатор. Ранее звучавшие обвинения в организации Россией "акустических атак" МИД РФ называл "полным абсурдом и странными инсинуациями".