Представитель Евросоюза обнадежил, что отношения ЕС с Россией еще "не достигли дна"

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Отношения России и Евросоюза продолжают ухудшаться, однако они еще "не достигли дна", считает глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.

"Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна", - сказал он на юбилейной конференции Ассоциации европейского бизнеса "Россия и Европа в завтрашнем мире".

Дискуссиям Евросоюза и России по климатической повестке мешает ситуация с высылкой дипломатов, заявил Эдерер. "Мы можем исследовать зоны сотрудничества и касательно изменения климата. Дискуссиям помешала высылка европейских дипломатов из России", - указал дипломат.

Посол Евросоюза напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции в Москве с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о том, что Брюссель воспринимается Москвой как "ненадежный партнер". Однако Эдерер выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Россией, в частности и по климатической повестке, передает ТАСС.

"Я говорю о сотрудничестве, потому что я считаю, что, если мы сотрудничать не будем в этой области - немного, кстати говоря, возможностей для сотрудничества осталось сейчас в текущем политическом климате, - если мы сейчас не начнем работать вместе, то в итоге и этот вопрос станет поводом для раздражения и конфронтации. Поэтому давайте работать вместе", - подчеркнул Эдерер.