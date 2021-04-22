В Мексике новый наркокартель Халиско начал атаки с неба на силовиков, используя беспилотники со взрывчаткой C4

Michoacán State Security Department Полицейские, на которых напали во вторник, расчищали дорогу к городу Агилилья

Azucena Uresti / twitter.com

В мексиканских штатах Мичоакан, Халиско и Гуанахуато полицейские и солдаты были атакованы наркокартелями с воздуха с помощью начиненных взрывчаткой дронов, сообщает агентство EFE.

В штате Мичоакан в результате взрывов пострадали два представителя сил безопасности, их жизни ничего не угрожает, заявил на пресс-конференции министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль. Нападение произошло во вторник. Власти штата Мичоакан полагают, что за атакой стоит картель нового поколения Халиско, одна из недавно созданных и быстрорастущая преступная группировка страны. По словам Сандоваля, уже задержан мужчина, который, предположительно, управлял дронами.

Ранее полиция уже находила дроны с прикрепленными к ним бомбами в машинах, принадлежавших предполагаемым членам картеля. Правоохранители считают, что беспилотники стали новым оружием в борьбе картелей с армией, полицией и вооруженными группами местных жителей.

О нападении в штате Мичоакан сообщается не много. По информации местных СМИ, наркокартель использовал два дрона. Они были модифицированы и к ним изолентой была примотана взрывчатка C4 с металлическими шариками для большего радиуса поражения. По мнению экспертов, взрывные устройства должны были приводиться в действие дистанционно, сообщает "Русская служба BBC".

Полицейские, на которых напали во вторник, расчищали дорогу к городу Агилилья.

Картель нового поколения Халиско пытается взять под контроль город Агилилья, сражаясь там против группировки "Объединенные картели", из-за чего из города в последние недели бежали несколько сотен жителей. В апреле после особенно ожесточенного столкновения между картелями в одном из районов города обнаружили восемь изуродованных тел. Оба картеля хорошо вооружены - у них автоматы АК-47, полуавтоматические винтовки AR-15, пулеметы, гранатометы и даже бронетехника.

Агилилья - родной город предводителя Картеля нового поколения Халиско Немесио Осегуэры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он - один из самых разыскиваемых людей в Мексике. Американское агентство по борьбе с наркотиками предлагает за информацию, которая приведет к его аресту, 10 млн долларов.

Картель Эль Менчо - один из самых влиятельных и жестоких в стране. Он организует самые смертоносные нападения на мексиканских силовиков, в частности, засаду в штате Халиско, в которой погибли 15 правоохранителей.

Также считается, что картель стоит за дерзкой попыткой убийства шефа полиции Мехико Омара Гарсия Арфуча. По некоторым данным, картель увеличил число нападений на солдат и полицию в отместку за экстрадицию в США сына Эль Менчо, Рубена Осегуэры Гонсалеса, известного как Менчито, или "маленький Менчо".